Katarzyna Cichopek należy do grona polskich gwiazd, które doskonale odnajdują się w mediach społecznościowych. Aktorka regularnie dzieli się z fanami fragmentami codzienności, kulisami pracy oraz chwilami z życia prywatnego. Tym razem opublikowała na Instagramie nagranie, które błyskawicznie przyciągnęło uwagę internautów.

Katarzyna Cichopek pokazała się bez grama makijażu

Na początku filmu gwiazda pokazała się w całkowicie naturalnej odsłonie - bez makijażu i bez filtrów. Chwilę później na nagraniu pojawił się profesjonalny makijażysta, który wykonał jej pełny make-up. Fani mogli zobaczyć nie tylko efekt końcowy, ale również metamorfozę, jaka dokonała się na ich oczach.

Lawina komentarzy pod nowym nagraniem Cichopek

Choć końcowy look zrobił duże wrażenie, internauci byli zgodni przede wszystkim w jednej kwestii - Cichopek wygląda świetnie zarówno w pełnym makijażu, jak i bez niego. Pod nagraniem natychmiast pojawiła się lawina komentarzy.

Pięknie przed makijażem, no ale po jest przepięknie i te cudne loki

Pani Kasia jak nastolatka

Boziu, ty ciągle wyglądasz jak 20 lat temu - zachwycają się internauci

Katarzyna Cichopek od lat uchodzi za jedną z najbardziej stylowych gwiazd polskiego show-biznesu. Widzowie pokochali ją za rolę w serialu „M jak miłość”, gdzie wciela się w postać Kingi Zduńskiej. Dziś aktorka świetnie odnajduje się także jako prezenterka telewizyjna i influencerka.

Jej profil w mediach społecznościowych śledzą setki tysięcy osób, a publikowane zdjęcia i nagrania regularnie wywołują ogromne zainteresowanie. Fani doceniają nie tylko jej styl i urodę, ale również dystans do siebie oraz naturalność, którą chętnie pokazuje w sieci.

W czasach mocno wyretuszowanych zdjęć i filtrów publikowanie materiałów bez makijażu nadal budzi spore emocje. Dlatego najnowsze nagranie Cichopek zostało odebrane bardzo pozytywnie. Internauci podkreślali, że aktorka wygląda świeżo, promiennie i bardzo młodo nawet bez profesjonalnego make-upu.

Fot. Instagram Katarzyna Cichopek

