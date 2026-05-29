W środowy wieczór na oficjalnym profilu programu "The Voice of Poland" pojawiła się smutna wiadomość o śmierci 21-letniego Olafa Kwiatkowskiego, który pracował przy produkcji show. Informacja poruszyła fanów programu oraz osoby związane z telewizją. Teraz ukochanego syna we wzruszających słowach pożegnała jego mama, przekazując jednocześnie szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych.

Nie żyje Olaf Kwiatkowski, członek ekipy "The Voice of Poland"

Śmierć 21-letniego Olafa Kwiatkowskiego wstrząsnęła ekipą programu "The Voice of Poland" oraz widzami muzycznego show TVP. Młody mężczyzna był związany z produkcją od lat i pracował jako runner oraz asystent produkcji. W oficjalnym komunikacie podkreślono, że był "najszczerszym uśmiechem ekipy", a wielu członków produkcji znało go jeszcze od dziecka.

Informacja o śmierci Olafa pojawiła się w mediach społecznościowych programu i natychmiast wywołała falę poruszających komentarzy oraz kondolencji. Produkcja "The Voice of Poland" nie kryła ogromnego bólu po stracie młodego współpracownika, składając wyrazy wsparcia jego rodzinie i bliskim. Teraz głos zabrała również mama 21-latka, publikując wzruszający wpis oraz przekazując szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych.

Słowa mamy Olafa Kwiatkowskiego chwytają za serce

Mama Olafa, Ewa, zdecydowała się zabrać głos w mediach społecznościowych po tragicznej śmierci syna. W emocjonalnym wpisie zwróciła się do przyjaciół 21-latka i wszystkich osób, które miały okazję go poznać.

Nigdy nie mogłam zrozumieć, jak w największej rozpaczy można napisać coś tutaj, ale nie mam siły z nikim rozmawiać, a wiem, że tu jesteście wszyscy przyjaciele mojego najdroższego synka i wiem, że dla Olafka to byłoby ważne. Olaf kochał Was i chciałby, żebyście wszyscy przyszli go pożegnać i mu zagrać, zaśpiewać, być. Mój najukochańszy Olaf odszedł przedwczoraj. Poinformuję tutaj o pogrzebie. Dla niego to będzie bardzo ważne. Módlcie się, proszę, o jego duszę. (...) Julka, byłaś jego ogromną miłością, byłaś wspaniałą dziewczyną i wielkim jego wsparciem do końca napisała.

Mama zmarłego Olafa przekazała także szczegóły dotyczące jego pogrzebu. Z udostępnionego przez nią nekrologu wynika, że uroczystości odbędą się 29 maja o godzinie 12:00 w kościele pw. Chrystusa Króla przy ul. J. Tuwima w Szczytnie.

