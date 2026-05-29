Eliza Trybała od lat pozostaje aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się zarówno zawodowymi projektami, jak i prywatnymi momentami ze swojego życia. Tym razem celebrytka znana z programu „Warsaw Shore” opublikowała kadry z niezwykle ważnego rodzinnego wydarzenia - Pierwszej Komunii Świętej swojej córki.

Na zdjęciach można zobaczyć całą rodzinę pozującą na tle eleganckiej dekoracji utrzymanej w jasnych, pastelowych barwach. Uwagę przykuwały przede wszystkim córki Elizy, jednak nie mniej zainteresowania wzbudziła sama celebrytka, która na tę okazję wybrała krótką, białą sukienkę bez ramiączek.

Eliza Trybała pochwaliła się swoją kreacją na komunię córki. W komentarzach poruszenie

Pod fotografiami szybko pojawiły się setki reakcji. Wielu fanów zachwycało się rodzinnymi kadrami i komplementowało wygląd wszystkich uczestników uroczystości.

Wyglądałyście cudownie wszystkie! – napisała jedna z internautek.

Wyglądacie przepięknie, wszystkiego najlepszego z okazji Pierwszej Komunii! – dodała kolejna osoba.

Nie zabrakło jednak również głosów krytycznych. Część obserwatorów uznała, że wybór białej stylizacji na komunię córki był nietrafiony. Internauci zwracali uwagę, że kolor biały kojarzony jest przede wszystkim z dzieckiem przystępującym do sakramentu, dlatego ich zdaniem rodzice powinni postawić na inne odcienie.

Jaki jest cel matki lub innego gościa ubierać się na biało w dniu komunii dziecka? Na ślub by się nie odważyły, ale na imprezę dziecka już tak - napisała jedna z komentujących osób

Ktoś inny dodał krótko:

Nie wiem, czemu matka też jak do komunii

Eliza Trybała odpowiadziała na komentarz internautki

Choć podobne komentarze mogłyby pozostać bez odpowiedzi, Eliza Trybała postanowiła odnieść się do zarzutów. Celebrytka nie wdawała się jednak w długie dyskusje i odpowiedziała w swoim stylu - lekko i z przymrużeniem oka.

Bo matka też chciała wyglądać ładnie wyjaśniła, dodając roześmianą emotikonę.

Jak widać sama zainteresowana zdaje się nie przejmować uszczypliwymi komentarzami, koncentrując się przede wszystkim na wspomnieniach z ważnego dnia swojej córki.

A Wam, jak się podoba stylizacja gwiazdy "Warsaw Shore" na komunię córki? Przypomnijmy, że ostatnio głośno było również o kreacji Elizy Trybały na komunii chrześniaka.

