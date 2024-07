Włodzimierz Cimoszewicz miał wypadek! Według doniesień RMF FM samochód polityka wbił się w ciągnik rolniczy - były premier został odwieziony do szpitala, jednak według informacji medialnych nic poważnego mu się nie stało. Do szpitala trafił także 80-letni kierowca ciągnika i jego 73-letnia pasażerka. Policja w rozmowie z Faktem potwierdziła, że do wypadku doszło na drodze wojewódzkiej pomiędzy Hajnówką a Kleszczelami. Wstępne ustalenia wykazały, że do zderzenia doszło z winy kierowcy ciągnika.

Do zderzenia pojazdów doszło w trakcie wyprzedzania przez kierowcę lexusa ciągnika rolniczego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciągnikiem 80-letni mężczyzna wykonał skręt w lewo nie sygnalizując wcześniej tego manewru - potwierdził w rozmowie z Fakt24 podinsp. Andrzej Baranowski.

Patrząc na zdjęcia z wypadku zamieszczone w tabloidzie trudno uwierzyć, że nikomu nikt poważnie nie ucierpiał. Siła uderzenia była na tyle duża, że ciągnik przewrócił się na bok i oderwało się od niego koło.

