Tegoroczna gala Top Charity jak zwykle przyciągnęła największa nazwiska polskiego show-biznesu. Podczas gdy gospodyni wydarzenia Omenaa Mensah postawiła na zjawiskową kolorową suknię, a jej ukochany - Rafał Brzoska - na czarty total look z muchą, korespondującą z kreacją żony, Małgorzata Rozenek-Majdan zaskoczyła wyszukaną stylizacją. Popatrzcie tylko na ten turban, wymyślny makijaż i nietuzinkową górę sukni

Plejada gwiazd na wielkiej gala Top Charity 2026

Tegoroczna odsłona wydarzenia odbyła się w wieczorowej oprawie, która od progu ustawiała nastrój: przytulny półmrok, rozstawione stoliki i bogate żyrandole tworzyły klimat wielkiej, dopracowanej gali. To ten typ wnętrza, w którym błysk biżuterii i detale tkanin widać mocniej, a każdy ruch sukni robi efekt. Właśnie dlatego Top Charity 2026 tak mocno pracowało obrazem: nie tylko nazwiskami na liście gości, ale też scenografią.

Jak czytamy na stronie wydarzenia, Top Charity to trzydniowa i apolityczna impreza, łącząca osoby ze świata biznesu, sztuki i mediów. W tle pozostaje cel charytatywny: wsparcie projektów społecznych, kulturalnych i edukacyjnych w Polsce oraz poza jej granicami.

Założona przez Omenaę Mensah i Rafała Brzoskę inicjatywa jednoczy liderów biznesu, sztuki i mediów w walce o wspólne dobro. Unikalny, trzydniowy, apolityczny format, w połączeniu z globalnym zasięgiem i przejrzystymi zasadami, sprawia, że jest to najbardziej prestiżowa platforma tego rodzaju, wspierająca ważne projekty społeczne, kulturalne i edukacyjne zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Na Top Charity 2026 pojawił się tłum znanych osób, a tempo wieczoru wyznaczały kolejne przyjazdy. Wśród obecnych można było dojrzeć Ewę Chodakowską z mężem, Barbarę Kurdej-Szatan, Cezarego Pazurę i Edytę Pazurę, Marcina Gortata z żoną Żanetą Gortat-Stanisławską, Bedoesa z ukochaną, Anję Rubik, Joannę Przetakiewicz czy Marietę Żukowską. Na wydarzeniu obecny był też Aleksander Kwaśniewski.

Motyw Asante i stylizacje, które robią robotę

Tegoroczna edycja gali Top Charity odbywała się pod hasłem "The Magic Kingdom of Asante", z inspiracją dziedzictwem kultury Asante. Motyw przewijał się w detalach i w podejściu do wieczorowej mody: od wzorów po wyraźne, dopracowane zestawy.

Omenaa Mensah zwracała uwagę asymetryczną, wzorzystą sukienką na ramiączka, a Rafał Brzoska pojawił się w czarnym garniturze i koszuli, uzupełnionych muchą z tego samego materiału co kreacja organizatorki. Ewa Chodakowska wybrała zieloną suknię z odsłoniętymi ramionami i wycięciem pod biustem, do tego luźny kok oraz srebrne dodatki. Osobne spojrzenia przyciągnął też rodzinny kadr. Na zdjęciach widać Vanessę Mensah obok córki Rafała Brzoski.

Uwagę zwróciła także kreacja Małgorzaty Rozenek-Majdan, która niedawno zachwyciła w modnej bluzce typu "Crochet". Podczas gali Top Charity 2026 ukochana żona Radosława Majdana postawiła na wyjątkową kreację nawiązującą do afrykańskiego dziedzictwa ludu Ashanti z Ghany. Suknia utrzymana jest w ziemistych, naturalnych barwach, które mają nawiązywać do afrykańskiego krajobrazu. Jak sama zdradziła, materiał został zmyślnie zabarwiony pigmentem z pyłu ghańskich skał. Całość uzupełniają złote elementy biżuteryjne, inspirowane tradycyjnymi ozdobami ceremonialnymi.

Dziś noszę nie tylko suknię. Noszę opowieść (...) Materiał został barwiony naturalnym pigmentem pozyskiwanym z pyłu ghańskich skał. Jego intensywny, ziemisty odcień przywołuje kolory afrykańskiego krajobrazu – słońca, natury i rozgrzanej ziemi - napisała Małgorzata Rozenek-Majdan na Instagramie.

Omenaa Mensah i Rafał Brzoska na na Top Charity 2026, Fot. Instagram/omenaamensah

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan na Top Charity 2026, Fot. Instagram/omenaartfoundation

Dorota Kośmicka, Omenaa Mensah, Marieta Żukowska, Katarzyna Żuchowska na Top Charity 2026, Fot. Alex Dolny/AKPA

Omenaa Mensah i Aleksander Kwaśniewski na Top Charity 2026, Fot. Alex Dolny/AKPA

Edyta Pazura i Cezary Pazura na Top Charity 2026, Fot. Instagram/edyta_pazura

Rafał Brzoska i Omenaa Mensah na Top Charity 2026, Fot. Alex Dolny/AKPA

Jo-Ann Strauss na na Top Charity 2026, Fot. Instagram/omenaartfoundation

Pola Dwurnik na na Top Charity 2026, Fot. Instagram/omenaartfoundation