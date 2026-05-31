Tłum gwiazd na Top Charity 2026 u Mensah i Brzoski: Rozenek-Majdan, Pazurowie, Chodakowska i inni
Top Charity 2026 znów stało się magnesem dla show-biznesu. W sobotę 30 maja na wielkiej aukcji i gali organizowanej przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę pojawiły się głośne nazwiska, a luksusowe wnętrza oraz wyraziste stylizacje przyciągały spojrzenia.
Tegoroczna gala Top Charity jak zwykle przyciągnęła największa nazwiska polskiego show-biznesu. Podczas gdy gospodyni wydarzenia Omenaa Mensah postawiła na zjawiskową kolorową suknię, a jej ukochany - Rafał Brzoska - na czarty total look z muchą, korespondującą z kreacją żony, Małgorzata Rozenek-Majdan zaskoczyła wyszukaną stylizacją. Popatrzcie tylko na ten turban, wymyślny makijaż i nietuzinkową górę sukni
Plejada gwiazd na wielkiej gala Top Charity 2026
Tegoroczna odsłona wydarzenia odbyła się w wieczorowej oprawie, która od progu ustawiała nastrój: przytulny półmrok, rozstawione stoliki i bogate żyrandole tworzyły klimat wielkiej, dopracowanej gali. To ten typ wnętrza, w którym błysk biżuterii i detale tkanin widać mocniej, a każdy ruch sukni robi efekt. Właśnie dlatego Top Charity 2026 tak mocno pracowało obrazem: nie tylko nazwiskami na liście gości, ale też scenografią.
Jak czytamy na stronie wydarzenia, Top Charity to trzydniowa i apolityczna impreza, łącząca osoby ze świata biznesu, sztuki i mediów. W tle pozostaje cel charytatywny: wsparcie projektów społecznych, kulturalnych i edukacyjnych w Polsce oraz poza jej granicami.
Założona przez Omenaę Mensah i Rafała Brzoskę inicjatywa jednoczy liderów biznesu, sztuki i mediów w walce o wspólne dobro. Unikalny, trzydniowy, apolityczny format, w połączeniu z globalnym zasięgiem i przejrzystymi zasadami, sprawia, że jest to najbardziej prestiżowa platforma tego rodzaju, wspierająca ważne projekty społeczne, kulturalne i edukacyjne zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Na Top Charity 2026 pojawił się tłum znanych osób, a tempo wieczoru wyznaczały kolejne przyjazdy. Wśród obecnych można było dojrzeć Ewę Chodakowską z mężem, Barbarę Kurdej-Szatan, Cezarego Pazurę i Edytę Pazurę, Marcina Gortata z żoną Żanetą Gortat-Stanisławską, Bedoesa z ukochaną, Anję Rubik, Joannę Przetakiewicz czy Marietę Żukowską. Na wydarzeniu obecny był też Aleksander Kwaśniewski.
Motyw Asante i stylizacje, które robią robotę
Tegoroczna edycja gali Top Charity odbywała się pod hasłem "The Magic Kingdom of Asante", z inspiracją dziedzictwem kultury Asante. Motyw przewijał się w detalach i w podejściu do wieczorowej mody: od wzorów po wyraźne, dopracowane zestawy.
Omenaa Mensah zwracała uwagę asymetryczną, wzorzystą sukienką na ramiączka, a Rafał Brzoska pojawił się w czarnym garniturze i koszuli, uzupełnionych muchą z tego samego materiału co kreacja organizatorki. Ewa Chodakowska wybrała zieloną suknię z odsłoniętymi ramionami i wycięciem pod biustem, do tego luźny kok oraz srebrne dodatki. Osobne spojrzenia przyciągnął też rodzinny kadr. Na zdjęciach widać Vanessę Mensah obok córki Rafała Brzoski.
Uwagę zwróciła także kreacja Małgorzaty Rozenek-Majdan, która niedawno zachwyciła w modnej bluzce typu "Crochet". Podczas gali Top Charity 2026 ukochana żona Radosława Majdana postawiła na wyjątkową kreację nawiązującą do afrykańskiego dziedzictwa ludu Ashanti z Ghany. Suknia utrzymana jest w ziemistych, naturalnych barwach, które mają nawiązywać do afrykańskiego krajobrazu. Jak sama zdradziła, materiał został zmyślnie zabarwiony pigmentem z pyłu ghańskich skał. Całość uzupełniają złote elementy biżuteryjne, inspirowane tradycyjnymi ozdobami ceremonialnymi.
Dziś noszę nie tylko suknię. Noszę opowieść (...) Materiał został barwiony naturalnym pigmentem pozyskiwanym z pyłu ghańskich skał. Jego intensywny, ziemisty odcień przywołuje kolory afrykańskiego krajobrazu – słońca, natury i rozgrzanej ziemi
