Gwiazda "MasterChefa" przekazała radosne wieści. Fani gratulują

Wrocław dostał swój wielki moment na kulinarnej scenie, a Beata Śniechowska dopisała do niego własny, historyczny rozdział. Jej restauracja BABA zdobyła jedną gwiazdkę Michelin, ogłoszoną podczas gali Michelin Guide Restaurant Ceremony Polska 2026 w Krakowie. To pierwsze takie wyróżnienie w Polsce przyznane kobiecie i jednocześnie gwiazdkowy debiut miasta.

Gwiazdka Michelin to nie jest kolejny branżowy laur do postawienia na półce, to znak rozpoznawczy, który natychmiast zmienia pozycję restauracji i całego miasta na mapie świata. W tym roku to właśnie Wrocław usłyszał najgłośniejszy sygnał. BABA, prowadzona przez Beatę Śniechowską, przeszła do gastronomicznej ekstraklasy, a sama szefowa kuchni została pierwszą kobietą w Polsce, której lokal otrzymał to wyróżnienie.

Na krakowskiej gali emocje były wyraźne. Śniechowska nie ukrywała zaskoczenia i radości, podchodząc do chwili z dystansem i żartem. Wspominała nawet, że takie niespodzianki potrafią porządnie podnieść tętno, zwłaszcza po czterdziestce. Wrocław z kolei zyskał coś, czego dotąd brakowało w jego kulinarnej historii: pierwszą gwiazdkę Michelin dla miasta.

To ogromne wyróżnienie. Próbuję nie paść na zawał. Takich rzeczy nie robi się kobietom po 40-tce! przekazała Śniechowska.

W przypadku BABY doceniono autorską kuchnię, konsekwencję i wyrazistą interpretację polskich smaków. To ważny sygnał także dla tych, które śledzą kariery osób znanych z telewizji: Śniechowska — zwyciężczyni 2. edycji „MasterChef Polska” — udowadnia, że ekranowa popularność może iść w parze z długodystansową, rzemieślniczą pracą w kuchni.

Jej droga jest nietypowa. Z wykształcenia Śniechowska jest dr inż. Politechniki Wrocławskiej, a dziś działa jako restauratorka nowej generacji. Michelin zwracał uwagę na BABA już wcześniej, przyznając restauracji MICHELIN Service Award 2025 za najlepszą obsługę. Prowadzi też nowoczesne bistro Młoda Polska, chwalone za kameralny klimat i świeże podejście do klasyków.

Polska 2026 z nowymi punktami na gwiazdkowej mapie

Selekcja Michelin Guide Polska 2026 przyniosła poszerzenie zasięgu ocenianych miejsc - inspektorzy sprawdzali lokale w wielu regionach kraju. W samym Wrocławiu, obok BABY, pierwszą gwiazdkę zdobyła również restauracja Most, którą kieruje Łukasz Budzik. Na liście nowych lokali z jedną gwiazdką znalazły się także: Alon Omakase w Warszawie (pod wodzą Alona Thana) oraz Steampunk w Pszczynie, gdzie w kuchni rządzi Ziemowit Owczarz.

Dolny Śląsk zaznaczył się jeszcze jednym mocnym akcentem: restauracja Babinicz ze Szczawna-Zdroju została nagrodzona za najlepszą obsługę. Wśród restauracji, które utrzymały swoje dotychczasowe gwiazdki, znalazły się: Arco by Paco Perez (Gdańsk), Giewont (Kościelisko), Muga (Poznań), a w Warszawie - Hub Praga, Nuta i Rozbrat 20.

Liderem zestawienia pozostaje krakowska Bottiglieria 1881, prowadzona przez Przemysława Klimę - to wciąż jedyne miejsce w Polsce z dwiema gwiazdkami Michelin.

W tegorocznych wyróżnieniach nie zabrakło także Bib Gourmand, czyli wskazań za szczególnie korzystny stosunek ceny do jakości. Wśród nowych nazw pojawiły się m.in. 2Pier, Sztuka chleba i wina, Brut bistro, Wandal oraz Biblioteka. Przyznano też laury specjalne: tytuł „otwarcie roku” trafił do warszawskiego lokalu Nów, nagrodę dla młodej szefowej otrzymała Ida Malec z krakowskiego Nat Bistro, a sommelierem roku został Dawid Kurlus z Poznania.

