Klaudia Halejcio lubi modowe eksperymenty, co chętnie eksponuje nie tylko podczas medialnych uroczystości, lecz także na co dzień. Choć gwiazda chętnie sięga po prestiżowe marki i projekty, na które trzeba wydać co najmniej kilka tysięcy złotych, to nie wszyscy muszą sięgać bo takie kwoty z portfela, by wyglądać równie stylowo.

Niedawno Klaudia Halejcio świętowała swój wieczór panieński. Po powrocie do polski aktorka została uchwycona przez paparazzi na ulicach Warszawy w słoneczny, majowy dzień i trzeba przyznać, że trudno było nie zwrócić na nią uwagi. Gwiazda wybrała tego dnia wielobarwny komplet o luźnym kroju składający się z długich, prostych, szerokich spodni oraz przewiewnej koszuli na guziki i rękawami sięgającymi za łokieć.

Wzrok przykuwa tu przede wszystkim wielokolorowy materiał. Na swego rodzaju mozaice niebiesko-zielonych, granatowych, żółtych i pomarańczowych figur zauważyć można było też kojarzące się z latem i wakacjami motywy, takie jak kraby, ozdobne wazony, ośmiornice i muszelki.

Tak bogatą w barwy i wzory stylizację Klaudia uzupełniła już tylko o białe okulary przeciwsłoneczne z czarnymi szkłami, małą, pikowaną torebkę w beżowym kolorze zawieszoną na złotym łańcuszku oraz na pierwszy rzut oka niepozorne klapki. To one podniosły wartość całego looku o ponad 5 tysięcy złotych. Wiemy, gdzie można znaleźć podobne za ułamek ceny.

Klaudia Halejcio w klapkach za 5 tys. złotych

Jak widać na zdjęciach, Klaudia Halejcio postawiła w swojej letniej stylizacji nie tylko na gustowne, lekki i wygodne, ale też porządne klapki nie byle jakiej marki. Obuwie z domu mody Prada obecnie warte jest ponad 5 tysięcy złotych. To wsuwane buty na podwyższonej podeszwie z dwoma regulowanymi paskami.

Okazuje się, że bardzo podobne znaleźć można w dostępnych dla Polek sieciówkach. W Sinsay za 39,99 złotych znajdziecie modne beżowe klapki w stylu Klaudii Halejcio.

Klapki w stylu Klaudii Halejcio z Sinsay za 39,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Sandałki w stylu boho z dodatkowo stabilizującym stopę paskiem do kupienia jest w sieci sklepów H&M za 179,99 złotych.

Sandały w stylu Klaudii Halejcio z H&M za 179,99 złotych, Fot. materiały prasowe

Równie ciekawa propozycja sandałków, tym razem z imitacji rafii, czeka na was w CCC. Sandałki Badura kupicie za 199,99 złotych.

Sandały w stylu Klaudii Halejcio z CCC marki Badura za 199,99 złotych, Fot. materiały prasowe