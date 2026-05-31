Klaudia Halejcio mknie ulicami Warszawy, a paparazzi patrzą tylko na jej stopy. Te buty to hit lata
Klaudia Halejcio kolejny raz została uchwycona przez paparazzi na ulicach Warszawy. Gwiazda znów zachwyciła modną, letnią stylizacją, choć największą uwagę zwróciły na siebie jej luksusowe letnie klapki. Choć kosztują ponad 5 tysięcy złotych. Wiemy, gdzie kupić podobne.
Klaudia Halejcio lubi modowe eksperymenty, co chętnie eksponuje nie tylko podczas medialnych uroczystości, lecz także na co dzień. Choć gwiazda chętnie sięga po prestiżowe marki i projekty, na które trzeba wydać co najmniej kilka tysięcy złotych, to nie wszyscy muszą sięgać bo takie kwoty z portfela, by wyglądać równie stylowo.
Klaudia Halejcio w modnej stylizacji na lato 2025. Te buty robią furorę
Niedawno Klaudia Halejcio świętowała swój wieczór panieński. Po powrocie do polski aktorka została uchwycona przez paparazzi na ulicach Warszawy w słoneczny, majowy dzień i trzeba przyznać, że trudno było nie zwrócić na nią uwagi. Gwiazda wybrała tego dnia wielobarwny komplet o luźnym kroju składający się z długich, prostych, szerokich spodni oraz przewiewnej koszuli na guziki i rękawami sięgającymi za łokieć.
Wzrok przykuwa tu przede wszystkim wielokolorowy materiał. Na swego rodzaju mozaice niebiesko-zielonych, granatowych, żółtych i pomarańczowych figur zauważyć można było też kojarzące się z latem i wakacjami motywy, takie jak kraby, ozdobne wazony, ośmiornice i muszelki.
Tak bogatą w barwy i wzory stylizację Klaudia uzupełniła już tylko o białe okulary przeciwsłoneczne z czarnymi szkłami, małą, pikowaną torebkę w beżowym kolorze zawieszoną na złotym łańcuszku oraz na pierwszy rzut oka niepozorne klapki. To one podniosły wartość całego looku o ponad 5 tysięcy złotych. Wiemy, gdzie można znaleźć podobne za ułamek ceny.
Klaudia Halejcio w modnych klapkach ponad 5 tysięcy złotych. Gdzie kupić podobne
Jak widać na zdjęciach, Klaudia Halejcio postawiła w swojej letniej stylizacji nie tylko na gustowne, lekki i wygodne, ale też porządne klapki nie byle jakiej marki. Obuwie z domu mody Prada obecnie warte jest ponad 5 tysięcy złotych. To wsuwane buty na podwyższonej podeszwie z dwoma regulowanymi paskami.
Okazuje się, że bardzo podobne znaleźć można w dostępnych dla Polek sieciówkach. W Sinsay za 39,99 złotych znajdziecie modne beżowe klapki w stylu Klaudii Halejcio.
Sandałki w stylu boho z dodatkowo stabilizującym stopę paskiem do kupienia jest w sieci sklepów H&M za 179,99 złotych.
Równie ciekawa propozycja sandałków, tym razem z imitacji rafii, czeka na was w CCC. Sandałki Badura kupicie za 199,99 złotych.
