Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz od miesięcy pokazują w mediach społecznościowych dużą część zarówno swojego prywatnego, jak i zawodowego życia. Para przyzwyczaiła odbiorców do wspólnych relacji na Instagramie, uroczych zdjęć oraz relacjonowania kolejnych wspólnie przeżytych wspomnień. Tym razem Agnieszka i Marcin zdecydowali się na opublikowanie oddzielnych oświadczeń, w których nie zabrakło emocjonalnych rozważań na temat ostatnich miesięcy. Fanie nie zostawili tego bez komentarzy.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz nagle podzieli się wyznaniami. Przypadek?

W piątkowy wieczór Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz niemal w tym samym czasie opublikowali w mediach społecznościowych wpisy, które od razu wybrzmiały jako mocne, emocjonalne wyznania. Tancerka dała jasno do zrozumienia swoim odbiorcom w mediach społecznościowych, że chce uporządkować swoją codzienność i złapać oddech.

Pora przysiąść na chwilę i sprawdzić kim teraz jestem i co dalej… Porządkuję sprawy, przestrzeń, życie. Bo tylko tam gdzie lekko i spokojnie, można tworzyć, działać, realizować kolejne marzenia i plany napisała Kaczorowska na Instagramie.

Na koniec podzieliła się też radą dla swoich fanów, a także podkreśliła, jak intensywny czas aktorka ma za sobą:

Polecam się zatrzymywać. Zwłaszcza jak kończy się bardzo bardzo bardzo intensywny okres.

W bardzo podobnym czasie post pełen egzystencjalnych przemyśleń opublikował na sowim Instagramie również Marcin Rogacewicz. Jeszcze niedawno Rogacewicz wyjawił prawdę o początku swojej miłości, a teraz dodał zdjęcie z zamyśloną miną i opatrzył je opisem, w którym jasno wskazał swoją potrzebę spokoju i wyciszenia. Uwagę mocno zwracają słowa o cierpieniu.

Lubię ciszę. Dźwięki ciszy. Wyciszenie umysłu pozwala mi pozbyć się cierpienia wynikającego z ciągłej pogoni za bodźcami. Po prostu pobyć… napisał Marcin Rogacewicz.

Kaczorowska i Rogacewicz w gorzkich słowach o "intensywnym czasie". Fani od razu zareagowali

Warto zaznaczyć, że po wspólnej przygodzie w "Tańcu z Gwiazdami" Kaczorowska i Rogacewicz niemalże natychmiastowo ogłosili przygotowywanie tanecznego spektaklu "7", z którym w ostatnich tygodniach objechali całą Polskę. W dodatku wspólnie nadzorowali wykańczanie nowego domu Agnieszki, a także indywidualnie wypełniali swoje rodzicielskie obowiązki. Jak podkreślali w mediach społecznościowych, taki tryb życia wymagał ogromu logistycznej pracy, co w pewien sposób może tłumaczyć opublikowane wyznania dotyczące chwili oddechu i odpoczynku.

Pod postami nie zabrakło komentarzy wspierających parę na każdym etapie fanów:

Każdemu potrzebne są zatrzymanie i cisza, które są naszym wyborem, bo życie nie może być ciągłą pogonią. Oboje skupcie się na Waszym Tu i Teraz.

Pojawiły się też słowa skierowane indywidualnie do Agnieszki i Marcina.

Agnieszko, jest Pani piękną kobietą o wewnętrznej sile i wielkim sercu. Cisza, spokój coś pięknego.

Marcin jesteś cudowny. Super, również lubię ciszę i przemyśleć sobie kilka spraw w ciszy i w milczeniu czytamy w komentarzach.

Zobacz także:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia