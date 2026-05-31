W niedzielę, 31 maja 2026 roku, księżna Charlene z Monako opublikowała na Instagramie rodzinny kadr z 11-letnimi bliźniętami: księciem Jacques’em i księżniczką Gabriellą. Okazja była szczególna, bo w Monako i we Francji Dzień Matki przypada zazwyczaj na ostatnią niedzielę maja (czasem przesuwa się na początek czerwca). Ujęcie natychmiast przyciągnęło uwagę: cała trójka postawiła na biel, a podobieństwo dzieci do mamy trudno przeoczyć.

Księżna Charlene pokazała dzieci. Książę Jacques i księżniczka Gabriella mają już 11 lat

To nie jest kolejna codzienna migawka z życia rodziny książęcej Monako. Księżna Charlene, nazywana też "najsmutniejszą księżną świata" rzadko pokazuje prywatne chwile, dlatego każda taka publikacja wywołuje poruszenie. Tym razem internauci zareagowali wyjątkowo ciepło: pod zdjęciem szybko pojawiło się mnóstwo pozytywnych wpisów, a głównym tematem stało się to, jak mocno Jacques i Gabriella przypominają mamę.

Życzę wszystkim mamom szczęśliwego Dnia Mamy. - czytamy w opisie kadru, na którym zapozowała z dziećmi.

Uwagę przyciąga też sama stylistyka fotografii. Jasne, spójne stroje i bliskość na ujęciu sprawiają, że kadr wygląda jak dopracowany rodzinny portret. W świecie, w którym każda publiczna rodzina jest oceniana pod lupą, ten moment zadziałał jak bezpieczny reset: zamiast spekulacji, sieć na chwilę skupiła się na prostym przekazie i atmosferze święta.

Piękne zdjęcie. Wszystkiego najpiękniejszego z okazji Dnia Mamy.

Jacy podobni do mamy. - komentują zachwyceni internauci.

Dzieci książęcej pary Monako coraz śmielej wchodzą na salony

Powrót dyskusji o dzieciach Charlene nie wziął się znikąd. Jacques i Gabriella coraz częściej pojawiają się przy okazji wydarzeń o wysokiej randze, a ich obecność przestaje być jedynie tłem do zdjęć rodziców. W ostatnich miesiącach bliźnięta uczestniczyły m.in. w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, a w marcu razem z księżną Charlene i księciem Albertem spotkały się z papieżem w Pałacu Książęcym.

To właśnie wtedy najmocniej wybrzmiało, że w Monako rośnie kolejne pokolenie, które stopniowo oswaja się z oficjalnym rytmem. Jacques bywał też widywany publicznie u boku ojca, co wzmacnia wrażenie, że książę coraz poważniej przygotowuje syna do przyszłych zadań. Nie bez znaczenia jest też tradycja: mimo że Jacques urodził się dwie minuty po siostrze, to on jest następcą tronu, bo w Monako obowiązuje zasada pierwszeństwa męskiego potomka.

Od urodzinowego zdjęcia do nowych ról księcia Jacquesa i księżniczki Gabrielli

W pamięci fanów rodziny książęcej wciąż jest grudniowa publikacja z okazji 11. urodzin bliźniąt. Wtedy również dominowała biel i podobny, "pałacowy" spokój kadru, ale w tamtym ujęciu Charlene nie było. Dzisiejsza fotografia ma więc dodatkowy ciężar emocjonalny: pokazuje nie tylko rosnące dzieci, lecz także ich relację z mamą.

W ostatnim roku pojawił się jeszcze jeden ważny punkt w rodzinnej kronice: bliźnięta przystąpiły do Pierwszej Komunii i pozowały do zdjęć z rodzicami przed katedrą w Monako. To mocny sygnał, że Jacques i Gabriella są już w wieku, w którym rodzinne uroczystości naturalnie łączą się z oficjalnym wizerunkiem.

Księżna Charlene i książę Albert są małżeństwem od 2011 roku. Wokół relacji księcia i księżnej Monako przez lata narosło sporo medialnego szumu, ale w praktyce para pozostaje razem i wychowuje dwójkę dzieci.

