Ślub Dua Lipy i Calluma Turnera są już oficjalnie małżeństwem. Choć piosenkarka i aktor do końca starali się utrzymywać wszystko w tajemnicy, w mediach pojawiły się już informacje, jak będzie wyglądała celebracja zawarcia małżeństwa i to na prawdziwie światowym poziomie.

Dua Lipa i Callum Turner wzięli ślub w Londynie

Ceremonia Dua Lipy i Calluma Turnera dbyła się w sobotę, 31 maja 2026 roku, w Old Marylebone Town Hall. Zamiast czerwonego dywanu i tłumu fotoreporterów postawiono na spokojny, urzędowy klimat i obecność najbliższych. To właśnie taki format pozwalił gwiazdom domknąć formalności bez rozbudowanej oprawy i bez presji wielkiego wydarzenia w centrum miasta.

Kiedy nowożeńcy pojawili się na schodach przed londyńskim ratuszem, rodzina i przyjaciele mieli obsypać ich konfetti. Według medialnych doniesień na miejscu była naprawdę niewielka grupa osób. Po kilku chwilach chwilach czarna taksówka miała zabrać małżeńską parę.

Uwagę przyciągnęły też ślubne modowe wybory pary, bo choć wszystko miało być kameralne, stylizacje zrobiły swoje. Dua Lipa wybrała jasny, niemal biały zestaw ze spódnicą, do tego kapelusz z szerokim rondem i rękawiczki. Całość dopełniły białe szpilki oraz bukiet żółtych kwiatów, który wyraźnie przełamywał klasyczną, tradycyjną biel.

Callum Turner postawił na ponadczasowy zestaw, czyli ciemnogranatowy garnitur i krawat. Bez fajerwerków, ale dokładnie tak, jak pasuje do cywilnej ceremonii w centrum Londynu.

Dua Lipa i Callum Turner planują 3-dniowe wesele na Sycylii

Zgodnie z doniesieniami brytyjskiego czasopisma "The Sun" międzynarodowa gwiazd muzyki i aktora mają szykować trzydniową celebrację na Sycylii, w okolicach Palermo, rozpisaną od czwartku do soboty. Wśród wskazywanych miejsc pojawia się XVII-wieczna Villa Valguarnera, a goście mają zostać ulokowani w luksusowym hotelu Villa Igiea z widokiem na Morze Tyrreńskie.

W tle przewija się też temat listy zaproszonych. Wśród nazwisk, które mają się pojawiać w spekulacjach, są m.in. Elton John, Mark Ronson, Charli XCX, Tove Lo, Donatella Versace oraz Simon Porte Jacquemus. Jeśli te doniesienia się potwierdzą, włoska odsłona ma wszelkie szanse stać się towarzyskim wydarzeniem sezonu.

