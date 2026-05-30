Pola Wiśniewska znów otworzyła się na kontakt z obserwującymi, organizując instagramową serię pytań i odpowiedzi. Wśród wiadomości szybko pojawił się temat, którego od tygodni nie da się ominąć: co dalej z jej relacją z Michałem Wiśniewskim po rozstaniu ogłoszonym w połowie marca?

Pola i Michał Wiśniewscy jednak do siebie wrócą?

W instagramowym Q&A padło wprost pytanie o to, czy istnieje szansa, że Pola i Michał Wiśniewski jeszcze do siebie wrócą. To właśnie takie krótkie, proste wiadomości zwykle podkręcają emocje w sieci, bo wystarczy jedno słowo, by wywołać lawinę interpretacji. Tym razem jednak nie było przestrzeni na niedopowiedzenia.

Czy jest szansa, że wrócicie do siebie z Michałem? - zapytał wprost Polę Wiśniewską jeden z fanów.

Pola Wiśniewska odpowiedziała jednoznacznie, że nie widzi żadnych szans na powrót do lidera Ich Troje. Bez rozwijania wątku, bez sugerowania "może kiedyś", bez zostawiania uchylonych drzwi. Dla obserwujących to komunikat wprost: spekulacje można odłożyć na bok.

Nie. Absolutnie żadnej. - odpowiedziała krótko Pola Wiśniewska.

Przeprowadzka i wymowne zakończenie związku Poli i Michała Wiśniewskich

W połowie marca br. Michał Wiśniewski poinformował w mediach społecznościowych, że jego związek z piątą żoną to już przeszłość. Od tego czasu oboje bardzo oszczędnie dzielą się szczegółami, a informacje pojawiają się raczej "przy okazji" niż w formie pełnych wyjaśnień. W przestrzeni medialnej pojawiały się też doniesienia, że powściągliwość może wynikać z umowy o zachowaniu poufności, którą para miała podpisać. To wątek, który tłumaczyłby, dlaczego nawet przy dużym zainteresowaniu trudno o konkretne odpowiedzi na pytania "co się stało

i "kto podjął decyzję o rozstaniu".

Na początku maja Pola Wiśniewska relacjonowała przeprowadzkę, pokazując, że ta zmiana nie była dla niej tylko logistyczną operacją. Emocje, łzy i napięcie związane z pakowaniem oraz zamykaniem pewnego etapu mocno wybrzmiały w jej przekazie. Niedawno Pola Wiśniewska ogłosiła, że sprzedaje suknię ślubną, co wiele osób odczytało jako kolejny symboliczny krok.

Nowe wieści ws. rozwodu Poli i Michała Wiśniewskich

Pola i Michał Wiśniewscy sformalizowali swój związek w 2020 roku. W tym czasie doczekali się dwóch synów: Falco Amadeusa oraz Noela Cloe. Niespełna sześć lat po ślubie, lider Ich Troje ogłosił rozstanie z piątą żoną.

Teraz na jaw wyszły nowe szczegóły ws. rozwodu Poli i Michała Wiśniewskich. Specjalistka ds. informacji publicznej z Sądu Okręgowego w Warszawie, przekazując dokładną datę i godzinę rozprawy rozwodowej pary.

Informuję, że termin rozprawy wyznaczano na 17 czerwca 2026 r. godz. 12:30 - przekazała w rozmowie z Plejadą.

