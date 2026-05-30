Emocje wokół "Love is Blind: Polska" wciąż nie opadają. Fani show cały czas komentują wydarzenia z programu i również sami uczestnicy podgrzewają atmosferę ujawniając, prawdę na temat tego, czego nie pokazali w odcinkach. Teraz w mediach społecznościowych pojawiło się krótkie nagranie z uczestnikami, którzy pojawili się w reunion. Uczestnicy odpowiadali na pytania internautów. Julia musiała odpowiedzieć na pytanie o najlepsze włoskie jedzenie na pierwszą randkę, a pod nagraniem od razu pojawił się komentarz, w którym internauta wspomniał o mamie uczestniczki. Julia od razu odpowiedziała. Nie uwierzycie, co napisała,

Fani "Love is Blind: Polska" gorzko podsumowali zachowanie mamy Julii

W trakcie emisji odcinków "Love is blind: Polska" emocje wywoływali nie tylko uczestnicy, ale również ich bliscy. Widzowie najpier gorzko komentowali to, co działo się podczas przymiarek w salonie sukien ślubnych, a po finale ostro podsumowali mamę i przyjaciółkę Julii z "Love is Blind: Polska". Mama Julii mówiła wprost, że nie chce, aby jej córka brała ślub z Kamilem.

Nie lubię Kamila i nie chcę, żebyś wyszła za niego za mąż. Piję za to, żebyś w końcu trafiła na kogoś, kto Cię będzie szanował, więc przemyśl sobie to jeszcze przez chwilę mówiła tuż przed uroczystością.

Co więcej, podczas ceremonii, gdy uczestniczka powiedziała "nie", mama Julii zaczęła bić brawo nie zwracając uwagi na Kamila i jego bliskich, którzy w tym momencie musieli poradzić sobie z tak silnymi emocjami. Po tych scenach w komentarzach aż zawrzało, a uczestniczka show musiała zareagować. Julia z "Love is Blind: Polska" broniła mamy po bezlitosnych komentarzach internautów i wyjawiła prawdę o Kamilu.

Julia z "Love is Blind: Polska" reaguje na komentarz ws. swojej mamy

Kilka dni po reunion w mediach społecznościowych pojawił się filmik, w którym uczestnicy odpowiadają na dość zaskakujące pytania. Julia miała wskazać, jakie jej zdaniem jest najlepsze włoskie jedzenie na pierwszą randkę.

Carborana, bo można jak w ''Zakochanym kundlu'' się tak makaronem podzielić i dać sobie buziaczka odpowiedziała Julia.

Pod nagraniem od razu pojawiły się komentarze, a jeden z internautów zaczepił Julię pisząc: "Carbonara z mamą?". Uczestniczka "Love is Blind: Polska" zareagowała i zaskoczyła odpowiedzią.

nie, mama nie pozwala mi jeść glutenu odpisała pod nagraniem.

Wygląda na to, że Julia postanowiła w żartobliwym tonie odpowiedzieć na zaczepki ws. swojej mamy.

