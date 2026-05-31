Miękkie baletki na lato 2026 coraz mocniej zaznaczają swoją obecność w codziennych stylizacjach, także tych z pierwszych stron modowych inspiracji. Trend, który widać na ulicach modowych stolic, dostał właśnie mocny, "gwiazdorski" sygnał. 26 maja br Kasia Sokołowska opublikowała zdjęcie w klasycznych czarnych baletkach o miękkiej konstrukcji, zaokrąglonym nosku i maksymalnie prostej formie. To będzie hit lata.

Kasia Sokołowska w stylowych butach "balletcore" na lato

Choć Katarzyna Sokołowska nie stroni od ekscentrycznych elementów garderoby, których odważna stylistyka jest często na granicy kiczu i kampu, to jurorka polskiego "Top Model" znana jest przede wszystkim z zamiłowania do klasycznej elegancji w myśl estetyki "old money". Niedawno Kasia Sokołowska zachwyciła w kozakach "noir cuissardes", a teraz o kolejnych jej butach zrobi się głośno.

Z okazji Dnia Matki Kasia Sokołowska pochwaliła się w sieci zdjęciem w towarzystwie syna, a my patrzymy na jej look. Różowy trencz reżyserka pokazów mody zestawiła z czarnymi satynowymi balerinami typu "balletcore". Klasa!

Miękkie baleriny typu "balletcore" latem zaleją ulice. It-girls już je kochają

W tym modelu nie ma żadnych ozdobników ani rozpraszaczy i właśnie to działa najmocniej. Miękka konstrukcja i klasyczna czerń tworzą duet, który wygląda schludnie i elegancko bez wysiłku. To estetyka kojarzona z "quiet luxury": prosto, czysto, bez udowadniania czegokolwiek logo czy detalem. W praktyce oznacza to też buty, które nie krzyczą "trend", ale pozostaną w naszych garderobach na dłużej.

W 2026 roku kierunek, w jakim zmierza moda jest wyraźny: zamiast jednosezonowych hitów coraz częściej wybieramy ponadczasowe rzeczy, które naprawdę da się nosić na co dzień. Baletki od miesięcy przewijają się na wybiegach i w stylizacjach influencerek, a latem 2026 ich pozycja wygląda na wyjątkowo stabilną. Są lekkie i wygodne, a przy tym potrafią wyglądać bardziej "wyjściowo" niż sneakersy i dziewczęco niż klasyczne mokasyny. W upały stają się też praktyczną alternatywą: w wielu sytuacjach wypadają uniwersalniej niż sandały, bo łatwiej nimi domknąć stylizację w stronę elegancji.

Jak stylizować modne baleriny typu "balletcore"

Siła miękkich, minimalistycznych baletek polega na tym, że nie wymagają specjalnej okazji. Sprawdzą się w pracy, na spacerze, na kolacji i podczas wyjazdów. Są lekkie i bez problemu mieszczą się w torbie, więc łatwo dorzucić je jako buty "na zmianę". Do tego nie narzucają stylu: potrafią wyglądać dobrze zarówno w wersji codziennej, jak i wtedy, gdy plan dnia kończy się bardziej wieczorowo.

Jeśli chcesz pójść w najbardziej klasyczny trop, zestaw baletki z długą sukienką, proste buty dodają wtedy lekkości i nowoczesności, bez efektu przesadnej elegancji. Na co dzień równie pewnie wypada połączenie z białą koszulą oversize oraz szerokimi lnianymi spodniami albo klasycznymi jeansami o prostym kroju. A gdy w planach jest coś bardziej "po godzinach", minimalistyczne baletki można spokojnie zestawić z satynową spódnicą czy nawet garniturem oversize. Właśnie ta elastyczność sprawia, że miękkie baletki na lato 2026 nie wyglądają jak kaprys sezonu, tylko jak sprytny wybór na wiele okazji.

Gdzie kupić modne baleriny typu "balletcore" w stylu Kasi Sokołowskiej

Jeśli spodobały wam się modne buty Kasi Sokołowksiej, podobne satynowe baleriny znalazłam dla was w CCC. Za buty typu "balletcore" marki Jenny zapłacimy 89,99 złotych.

Modne baleriny typu "balletcore" w stylu Kasi Sokołowskiej z CCC za 89,99 złotych, Fot. materiały prasowe