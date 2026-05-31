Dominik Dudek wziął ślub i poinformował o tym w mediach społecznościowych, publikując zdjęcie z Aleksandrą. Para zapozowała po ceremonii przed kościołem, a w komentarzach natychmiast pojawiła się fala gratulacji. Uwagę zwrócił też jeden szczegół.

Dominik Dudek wziął ślub. Opublikował zdjęcie

Dominik Dudek, zwycięzca 13. edycji "The Voice of Poland" z 2023 roku (z drużyny Tomsona i Barona), wrzucił do sieci kadr z żoną Aleksandrą tuż po ceremonii 31 maja 2026 roku. Zdjęcie wykonano przed przepięknym drewnianym kościołem, a w powietrzu zauważyć można płatki kolorowych kwiatów, którymi nowożeńcy zostali obsypani przez gości tuż po wyjściu ze świątyni.

Wokalista zdecydował się skomentować zdjęcie krótko, choć jak najbardziej dosadnie i adekwatnie do okazji:

Wzięliśmy ślub!

Uwagę przyciągnęły też stylizacje z dnia ceremonii. Aleksandra miała na sobie białą, koronkową suknię do ziemi i długi welon. Dominik Dudek postawił na garnitur w kontrastowym zestawieniu, czyli białą marynarkę i czarne spodnie.

Dominik Dudek pokazał zdjęcie ze ślubu. Lawina komentarzy

W sieci zrobiło się głośno nie tylko dlatego, że artysta rzadko dzieli się prywatnością. Komentujący szybko podchwycili atmosferę chwili i nie szczędzili zarówno gratulacji, jak i życzeń szczęścia na nowej drodze.

Gratulacje kochani!!

Gratulacje! Szczęścia na nowej drodze

Swoje trzy grosze dorzuciły również osoby znane z medialnego środowiska. Wśród komentarzy znaleźć można słowa napisane między innymi przez Sandrę Kubicką, tancerza Jacka Jeschke, dziennikarza Grzegorza Dobka, piosenkarkę Natalię Zastępę i innych.

Z kolei muzyk Damian Skoczyk postanowił zażartować, nawiązując do elementu charakterystycznego wizerunku scenicznego Dominika, jakim jest czapka:

Tak bez czapki?? Gratulacje kochani!!

Komentarz szybko zdobył wiele polubień, co tylko potwierdza, że fani też byli zaskoczeni zobaczeniem wokalisty w niecodziennej dla słuchaczy odsłonie.

Kariera Dominika Dudka

Nie zmienia to faktu, że Dominik Dudek wciąż pozostaje przede wszystkim muzykiem. Po wygranej w „The Voice of Poland” konsekwentnie wypuszczał kolejne utwory, m.in. „Wydaje się”, „Be Good”, „Od kiedy jesteś” i „Hold The Light”. Próbował też sił w polskich preselekcjach do Eurowizji w 2023 roku („Be Good”) oraz rok później („Hold The Light”), ale bez awansu. Teraz jednak to życie prywatne na moment skradło jego uwagę i wygląda na to, że fani długo nie odpuszczą tej nowiny.

Co ciekawe, tego samego dnia co Dominik, potajemny ślub w Londynie wzięli Dua Lipa i Callum Turner.

