Wieczór 30 maja 2026 należał do świata internetu i show-biznesu, który tym razem wyszedł z ekranów i spotkał się na gali plebiscytu #Hasztagi Roku w ramach eventu See Bloggers. Na czerwonym dywanie nie brakowało znanych twarzy, a fotoreporterzy mieli pełne ręce pracy. Najwięcej spojrzeń zebrała Doda w intensywnie zielonej, błyszczącej sukni. Kto jeszcze zachwycił, a kto zaliczył modową wpadkę?

Doda skradła show na gali #Hasztagi Roku 2026

Wśród wielu dopracowanych looków to właśnie stylizacja Dody była tą, która natychmiast narzucała tempo całemu wieczorowi. Artystka postawiła na intensywną zieleń i połysk, a charakter kreacji podkreślał dekolt oraz efektowne marszczenia na wysokości talii. Uwagę zwracała także okazała róża w kolorze kreacji, jaką piosenkarka zawiązała na szyi. Do tego satynowe czarne czółenka z okazałymi różami oraz mini torebka Gucci w odcieniu zgaszonej, butelkowej zieleni z drewnianą rączką.

Na takich galach moda działa jak komunikat: ma być czytelna, szybka w odbiorze i gotowa do zdjęć. Tu liczy się pierwsze wrażenie, bo czerwony dywan trwa chwilę, a jedna decyzja stylizacyjna potrafi zdominować relację z wydarzenia. Zielona suknia w tym przypadku zagrała rolę mocnego znaku rozpoznawczego całego wejścia. Przypominamy, że niedawno Doda przyćmiła wszystkich na konferencji KFPP Opole 2026, stawiając na look w modny "bambi print".

Doda skradła show na gali #HasztagiRoku 2026, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Plejada gwiazd na gali #Hasztagi Roku 2026

Tegoroczne See Bloggers 2026 przyciągnęło najgorętsze nazwiska polskiego show0b-biznesu, a zorganizowana w ramach eventu gala #Hasztagi Roku pokazała też, że na czerwonym dywanie świetnie sprawdzają się kontrasty i wyraźnie zdefiniowane wybory. Lenka Klimentowa i Jan Kliment postawili na stylizacje w czerni i bieli, budując efekt duetem opartym na prostym, ale bardzo fotogenicznym zestawieniu. Ten kierunek działa zawsze: jest czytelny, elegancki i od razu przyciąga wzrok.

Z kolei Maciej Pela dorzucił do eleganckiego zestawu bardziej swobodny akcent w postaci czapki z daszkiem. Taki detal zmienia ton całości i sygnalizuje, że nawet w formalnej oprawie można postawić na luz – o ile jest kontrolowany i konsekwentny.

Choć dziś wiele wydarzeń dzieje się przede wszystkim w sieci, branżowe gale wciąż mają swoją magię: to jeden z nielicznych momentów, kiedy influencerzy i gwiazdy spotykają się "twarzą w twarz", a nie tylko w komentarzach i transmisjach. Na Hasztagach Roku pojawili się m.in. Sonia Maselik i Edzio, Edyta Folwarska, Hania "Hi Hania" Puchalska i Bartek "Świeży" Laskowski, Kuba Nowosiński, Hanna Turnau, Mateusz Glen, Martyna Wojciechowska, Lexy Chaplin, Marta Gąska, Karol Stefanowicz, Eliza Macudzińska, Daria Ładocha, Paulina Mikuła, Błażej Stencel czy Katarzyna Paskuda. Wspólny mianownik? Czerwony dywan, szybkie pozowania i stylizacje skrojone pod zdjęcia.

Doda na gali #HasztagiRoku 2026, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Martyna Wojciechowska na gali #HasztagiRoku 2026, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Lenka Klimentowa i Jan Kliment na gali #HasztagiRoku 2026, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Edyta Folwarska i Maciej Pela na gali #HasztagiRoku 2026, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Mandaryna na gali #HasztagiRoku 2026, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Eliza Macudzińska na na gali #HasztagiRoku 2026, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Julia Chatys na gali #HasztagiRoku 2026, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Jagna Niedzielska na na gali #HasztagiRoku 2026, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA

Maciej Pela na na gali #HasztagiRoku 2026, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA