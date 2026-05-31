Za nami długo wyczekiwana gala Top Charity, organizowana przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę, która przyciągnęła śmietankę towarzyską polskiego sh0w-biznesu. I podczas gdy część internautów skupiło się na wystawnych dekoracjach i charytatywnym wydźwięku imprezy, inni postanowili głośno komentować modowe wybory celebrytów. Tu najgłośniej wybrzmiewa jedno nazwisko, mowa o Małgorzacie Rozenek-Majdan, która podczas gali Top Charity 2026 pojawiła się nie tylko z turbanem na głowie, z ekstrawaganckim makijażem, ale też z nietuzinkowej kreacji, inspirowanej dziedzictwem ludu Ashanti, która sprawiła, że w sieci zawrzało.

Małgorzata Rozenek-Majdan skradła show na gali Top Charity 2026

Miniony sobotni wieczór, 30 maja br., upłynął pod znakiem głośnych imprez. Za nami spektakularny koncert TVP "Muzyczni spadkobiercy", na którym wybrzmiały największe przeboje Marka Grechuty, konferencja See Bloggers, której uhonorowaniem była gala #Hashtagi Roku 2026, która przyciągnęła tłum gwiazd i influencerów, a także prestiżowa charytatywna gala Omeny Mensah i Rafała Brzoski, Top Charity 2026, nawiązująca swoją estetyką do afrykańskiego dziedzictwa.

Tego wieczoru na Top Charity tuż obok zachowawczych, stonowanych looków, jaki zdecydowali się m.in. Lenka i Jan Klimentowie, nie zabrakło także spektakularnych kreacji, jak kolorowa suknia gospodyni wydarzenia, korespondująca z muchą Rafała Brzoski, zielona suknia Ewy Chodakowskiej, czy imponująca pomarańczowa Małgorzaty Rozenek-Majdan, farbowana pigmentem z pyłu z ghańskich skał, której dopełnieniem były złote, biżuteryjne elementy, tworzące gorset.

Burza w sieci, wszystko przez kreację Małgorzaty Rozenek-Majdan na galę Top Charity 2026 Mensah i Brzoski

Wielka aukcja charytatywna Omeny Mensah i Rafała Brzoski odbyła się w minioną sobotę, 30 maja, a jej tegoroczny motyw przewodni od początku kierował uwagę na inspiracje kulturą Ashanti)z Ghany. Wśród gości gali Top Charity 2026 pojawiła się śmietanka towarzyska polskiego show-biznesu, w tym Małgorzata Rozenek-Majdan, która postawiła na stylizację utrzymaną w barwach ziemi, kojarzonych z afrykańskim krajobrazem. Całość dopełniła złota biżuteria inspirowana tradycyjnymi ozdobami ceremonialnymi.

Problem zaczął się nie na sali, a już po wydarzeniu, gdy prezenterka przeniosła wieczorowy look do mediów społecznościowych i szczegółowo opisała jego elementy. Najwięcej emocji wzbudził fragment dotyczący materiału kreacji: Rozenek wskazała, że został on barwiony naturalnym pigmentem pozyskiwanym z pyłu ghańskich skał.

Moja kreacja, stworzona przez niezwykle utalentowaną Katarzynę Konieczkę, czerpie inspirację z dziedzictwa ludu Ashanti – jednego z najpotężniejszych i najbardziej wpływowych rodów Ghany. Materiał został barwiony naturalnym pigmentem pozyskiwanym z pyłu ghańskich skał. Jego intensywny, ziemisty odcień przywołuje kolory afrykańskiego krajobrazu – słońca, natury i rozgrzanej ziemi. Najbardziej charakterystycznym elementem są złote ozdoby inspirowane tradycyjną biżuterią Ashanti. W tej kulturze złoto od wieków symbolizuje władzę, godność, duchowość i dobrobyt. Każdy detal nawiązuje do ceremonialnych insygniów oraz kunsztu rzemieślników, którzy przez pokolenia tworzyli symbole statusu i tożsamości królewskiego rodu. - napisała na Instagramie Małgorzata Rozenek-Majdan.

Dla części obserwujących to nie był ciekawy detal, tylko zapalnik do większej dyskusji o tym, gdzie kończy się inspiracja, a zaczyna przekraczanie granic. W sieci szybko pojawiła się fala krytyki, w której przewijał się zarzut zawłaszczenia kulturowego. Internauci pisali, że stylizacja wygląda jak przebranie.

Wielkie zapożyczenie i miałka opowieść, która tak naprawdę pani nie dotyczy, opowiadanie o rzeczach, których się nie rozumie i nie doświadcza, jest bezsensownym krzykiem koloru i przebrania.

Tutaj raczej jest przebranie a nie inspiracja. - grzmią internauci.

Głośno wybrzmiał też wątek kontekstu historii kolonialnej i doświadczeń Afryki, który zdaniem komentujących powinien szczególnie wyczulać na sposób, w jaki sięga się po symbole i estetykę innych kultur.

Ubieranie takich kreacji jest przywłaszczeniem kulturowym i - biorąc pod uwagę historię kolonialną i doświadczenia Afryki w tym kontekście - nie jest na miejscu.

Nie dość że jest w złym guście, to absolutnie niepoprawne politycznie. Szkoda, że p. Rozenek jeszcze sobie nie przemalowała buzi. XIX wiek byłby w pełni - piszą kąśliwie internauci.

Wśród ostrych słów krytyki nie zabrakło również zachwytów nad kreatywnością prowadzącej "Królową przetrwania".

Wow! Cuuuuudo! Wyglądasz olśniewająco.

To jest dzieło sztuki - komentują zachwyceni fani.

