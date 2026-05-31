Sandra Kubicka zasłynęła w polski show-biznesie przede wszystkim jako modelka, która swoją karierę rozwijała w Stanach Zjednoczonych. Kolejne telewizyjne programy, a także medialny związek sprawiły, że dziś Sandra pochwalić się może szerokim gronem fanów, którzy śledzą każdy jej ruch w mediach społecznościowych. Tym razem influencerka podzieliła się z internautami swoim szczęściem!

Sandra Kubicka pokazała zdjęcie z nowym partnerem

Sandra Kubicka bardzo intensywnie prowadzi swoje media społecznościowe, zamieszczając materiały zarówno w formie postów, jak i InstaStories niemalże codziennie. Zapracowana mama pokazuje skrawki swojego życia zawodowego jako właścicielka firm i influencerka, podejmując się różnego rodzaju współprac. W mediach społecznościowych gwiazdy nie brakuje też treści związanych z jej życiem prywatnym. Jak układa sobie uczuciowe życie po głośnym rozwodzie? Choć nie zabrakło zaskakujących scen na rozwodzie Kubickiej i Barona, obecnie przyznaje, że spełnia się w nowej relacji.

W ostatnim wywiadzie dla "Fight mode" Sandra Kubicka powiedziała otwarcie, że jej serce jest zajęte.

Tak, jestem w związku przyznała wówczas Sandra.

Choć rozmowa została wyemitowana kilka dni temu, to dopiero dzisiaj, 31 maja 2026 roku Sandra Kubicka pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciem z ukochanym w objęciach. Nie zabrakło uśmiechów i ikony serduszka symbolizującej uczucie, które tworzy się w widocznej na zdjęciu parze.

Kubicka najpierw pokazała zdjęcie z partnerem, a później wspomniała o ślubie

W kolejnym InstaStories Sandra postanowiła odnieść się do pytań jej fanów o to, czy nie pojechała na ślub swoich przyjaciół. Szybko zdecydowała się zdementować takie domniemania i poinformowała, że właśnie zmierza na na uroczystość zaślubin jej bliskich, która ma odbyć się właśnie w niedzielę, 31 maja 2026 roku.

Dominika i Oli wesele jest dzisiaj. Jedziemy właśnie na ich ślub. Jaram się, nie mogę się doczekać, aż zobaczę moich przyjaciół, którzy mówią sobie 'tak' wyjaśniła Kubicka na Instagramie.

Z słów Sandry można się domyślić, że zarówno podczas ślubu, jak i wesela, towarzyszyć jej będzie prawdopodobnie nowy ukochany.

