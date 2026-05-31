Eliza Macudzińska dorastała na oczach widzów TTV, a teraz sama walczy o swoje nazwisko w show-biznesie, prężnie działając jako influencerka. Córka Izabeli Macudzińskiej-Borowiak i Patryka Borowiaka od lat bierze udział w hitowych programach, nagrywa muzykę i chętnie dzieli się w sieci swoją codziennością. Teraz zaskoczyła wszystkich. Nie do wiary, co stało się podczas tegorocznego See Bloggers 2026 z jej udziałem.

Przygoda Elizy Macudzińskiej z show-biznesem zaczęła się w "Królowych życia", gdy zaledwie jako kilkuletnia dziewczynka towarzyszyła rodzicom w hitowym programie TTV. I podczas gdy jej rodzice ochoczo ukazywali całej Polsce swoją codzienność, a nawet wzięli ślub na oczach kamer stacji, dziewczyna na jakiś czas postanowiła usunąć się z blasku fleszy, by powróć do medialnego świata i to z przytupem. Teraz Eliza to pewna siebie, przebojowa nastolatka z jaśno wytyczoną ścieżką kariery, która należy do grona najprężniej działających influencerów młodego pokolenia.

Niedawno Eliza Macudzińska weszła w dorosłość, a przed naszą kamerą Izabela Macudzińska zdradziła, jak będzie wyglądać przyjęcie na 18. urodziny jej córki, to będzie weselna fiesta. Zanim jednak najbliżsi będą hucznie świętować osiemnastkę Elizy, jej rodzice właśnie pochwalili się swoim szczęściem. Córka Izabeli Macudzińskiej-Borowiak i Patryka Borowiaka właśnie spełniła swoje kolejne wielkie marzenie. Pojawiła się na tegorocznej gali See Bloggers... jako prelegentka.

Tegoroczne See Bloggers 2026 przyciągnęło najgorętsze nazwiska polskiego show0b-biznesu, na czerwonym dywanie nie zabrakło Dody, Martyny Wojciechowskiej, Lenki i Jana Klimentów, Edyty Folwarskiej, Macieja Peli czy Julii Chatys. Na imprezie pojawiła się również masa influencerów, jak Sonia Maselik i Edzio, Hania "Hi Hania" Puchalska i Bartek "Świeży" Laskowski, Kuba Nowosiński, Mateusz Glen, czy Lexy Chaplin. Event składał się nie tylko z długo wyczekiwanej gali #Hashtagi Roku, ale też części prelekcyjnej.

Ku zaskoczeniu wielu jedną z prelegentek był nie kto inny, jak córka Izabeli Macudzińskiej-Borowiak i Patryka Borowiaka. Eliza Macudzińska zgromadziła na TikToku niemal 800 tys. fanów, a na Instagramie śledzi ją ponad 400 tys. osób, co więcej ma za sobą wieloletnią przygodę w telewizji, m.in. w takich programach jak "Królowe życia" czy "99. Gra o wszystko", nic więc dziwnego, że dla wielu fanów jest nie tylko ikoną stylu, ale też świetnym przykładem na to, jak zacząć rozwijać swoją karierę w sieci.

Ale jesteśmy z Ciebie dumni córeczko - pisała na Instagramie Izabela Macudzińska.

Występ Elizy spotkał się z salwą oklasków.

