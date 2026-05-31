Artur Barciś od lat trzyma się z dala od zgiełku show-biznesu, choć jego twarz zna niemal cała Polska. Pod Warszawą, w Choszczówce, razem z żoną Beatą stworzył miejsce, które definiuje przede wszystkim cisza. Las za rogiem i ogród, w którym życie toczy się własnym rytmem, to dla aktora codzienność.

Tak mieszka Artur Barciś. To dom z zachwycającym ogrodem

Artur Barciś postawił na spokój wtedy, gdy zrozumiał, że do skupienia i dalszej pracy potrzebuje również azylu, w którym skryje się przed blichtrem i rozpoznawalnością.

Nigdy nie narzekałem na swoją popularność i nie narzekam, widziały gały, co brały, nie chciałem być aktorem anonimowym. Aktor ma coś takiego, że chce być sławny i ja też chciałem. (...) Ale kiedy zrozumiałem, że żeby się skupić, żeby pracować albo odpoczywać, muszę od tego zgiełku uciec, to wtedy wymyśliliśmy z żoną, że zbudujemy dom w takim miejscu, gdzie jest cisza, spokój. To jest Choszczówka i tam jest nam naprawdę dobrze powiedział Barciś dla DDTVN.

W Choszczówce łatwiej jest złapać aktorowi oddech ze względu mniej bodźców, mniej pośpiechu, więcej przestrzeni. W domu ważną rolę gra atmosfera, którą zapewnia kominek, duże wnętrza i oczywiście otaczająca budynek zieleń. Zielony azyl powstał 25 lat temu i nie da się ukryć, że to właśnie starannie pielęgnowany ogród i pnące się po dachu kwiaty sprawiają, że to właśnie tę roślinną część swojej posiadłości aktor wyjątkowo często eksponuje w swoich mediach społecznościowych.

Artur Barciś szczerze o swoich sąsiadach

W rozmowie z Dzień Dobry TVN Artur Barciś nie ukrywał też, że nieodzowną częścią mieszkania w Choszczówce jest lokalna społeczność, która stanowi kolejny, duży plus zamieszkania aktora z dala od wielkiej aglomeracji.

Tam jest bardzo fajna społeczność, jest jak na wsi, wszyscy się znają, wszyscy się lubią, tworzymy taką społeczność, wydajemy gazetę, olimpiadę dla dzieci. To jest takie miejsce, w którym mogę się czuć swobodnie, nikt mnie nie uznaje za gwiazdora, jestem sąsiadem po prostu i to jest wspaniałe mówił Barciś.

Dom Artura Barcisia, fot. Facebook Artur Barciś