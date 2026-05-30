Roksana Węgiel i Kevin Mglej uchylili rąbka tajemnicy i pokazali, jak wygląda ich codzienność w Warszawie. Para mieszka w apartamencie o powierzchni ok. 100 m², który Roksana kupiła dwa lata wcześniej. Wnętrza zaprezentowali w materiale „Dzień Dobry TVN” oraz na ujęciach publikowanych w mediach społecznościowych. Na pierwszy plan wychodzi nowoczesny, loftowy klimat, oszczędna paleta barw i kilka detali, które trudno przeoczyć.

W tym mieszkaniu wszystko kręci się wokół wspólnej, otwartej strefy dziennej. Kuchnia płynnie łączy się z salonem i to właśnie tu najmocniej widać konsekwencję w wyborach. Dominują szarości i beże, a całość trzyma się minimalistycznych zasad. Nie ma tu przypadkowych ozdób czy wizualnego chaosu. Zamiast tego są spokojne tony, proste linie i detale, które mają robić efekt bez nadmiaru.

W salonie centralne miejsce zajmuje wygodny narożnik, a ściany zdobi sztukateria, która dodaje wnętrzu elegancji i przełamuje surowość loftowego charakteru. Obok, bliżej okien, ustawiono szklany, okrągły stół pełniący funkcję jadalni. Z jednej strony kuchnia, z drugiej część wypoczynkowa. W tej strefie uwagę przyciąga też duży telewizor z systemem nagłośnienia, ustawiony pod ścianą, jakby był naturalnym dopełnieniem salonu.

Najbardziej wyrazistym akcentem, który przewija się w mieszkaniu, jest czarny marmur. Pojawia się na blatach w kuchni i w łazience, dodając wnętrzom mocniejszego charakteru i kontrastu wobec neutralnej bazy.

Równolegle wybijają się elementy, które są po prostu ich i nie wyglądają jak dekoracja ustawiona pod zdjęcia. W apartamencie obecne są symbole religijne ważne dla pary. Nad drzwiami wisi krzyż, a na półce z książkami stoi ikona Matki Boskiej. W przestrzeni, gdzie króluje minimalizm, takie akcenty nie giną w tle, tylko od razu przyciągają wzrok i budują bardziej osobisty klimat.

Tak mieszkają Roksana Węgiel i Kevin Mglej. Jest też miejsce dla kota

Strefa prywatna w mieszkaniu Roksany Węgiel i Kevina Mgleja też ma swój wyraźny koncept. W sypialni stoi duże małżeńskie łoże, a przestrzeń została połączona z gabinetem Kevina. To rozwiązanie dobrze wpisuje się w rytm codzienności osób, które żyją muzyką i pracują kreatywnie. Dom nie jest wyłącznie miejscem odpoczynku, ale też zapleczem do działania.

W części gabinetowej mają znajdować się nagrody związane z branżą muzyczną, czyli przedmioty z kategorii tych, które nie tylko ładnie wyglądają, ale też przypominają o drodze zawodowej. W mieszkaniu wygospodarowano miejsce dla kota wokalistki.

Para podkreślała, że wszystko planowali wspólnie, a projekt powstał przy wsparciu architektów. Efekt końcowy jest przewidywalny w najlepszym sensie: nowoczesny apartament, w którym dominują spokój i porządek, a najmocniejsze akcenty nie krzyczą, tylko robią robotę. Czarny marmur przykuwa uwagę, ale to konsekwencja w stylu i osobiste detale sprawiają, że to mieszkanie naprawdę ma charakter.

Tak mieszka Roksana Węgiel i Kevin Mglej. Uwili sobie ciepłe gniazdko Fot. Instagram/roxie_wegiel

