Wiktoria Gąsiewska pozuje w przezroczystym gorsecie... "Niewiele pozostawiłaś fantazji"

Wiktoria Gąsiewska w rozmowie z mediami odniosła się do zdjęć paparazzi, na których widać, jak świętowała finał "Tańca z Gwiazdami". Młoda gwiazda, która w tym sezonie prowadziła kulisy tanecznego programu, bawiła się w towarzystwie przystojnego tancerza, Jakuba Lipowskiego, a media opublikowały ich wspólne zdjęcia. Jak teraz komentuje to Wiktoria Gąsiewska? Wiktoria Gąsiewska komentuje swoje zdjęcia z Jakubem Lipowskim W miniony poniedziałek odbył się wielki finał dwunastej edycji "Tańca z Gwiazdami". Taneczne show Polsatu wygrał Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz, ale dziś to nie oni wzbudzają największe emocje w mediach. Naprawdę głośno zrobiło się o Wiktorii Gąsiewskiej, która po finale programu świetnie bawiła się w towarzystwie Jakuba Lipowskiego. Na zdjęciach paparazzi widać m.in. jak aktorka i tancerz trzymają się za ręce. Zdjęcia Wiktorii Gąsiewskiej i Jakuba Lipowskiego wyraźnie zaskoczyły Adama Zdrójkowskiego, który nie ukrywał swojego rozczarowania. Co ciekawe, internauci zauważyli, że aktorska para przestała obserwować się na Instagramie... Jest mi wybitnie przykro i na tym zakończę- Adam Zdrójkowski skomentował dla portalu plotek.pl. Zobacz także: "Taniec z Gwiazdami" Piotr Mróz wygrał 100 tysięcy złotych! Na co przeznaczy nagrodę? Zdjęcia paparazzi skomentowała również sama Wiktoria Gąsiewska! Młoda gwiazda w rozmowie z "Faktem" nie ukrywa, że świetnie się bawiła. Po finałowym odcinku „Tańca z Gwiazdami” wszyscy zaangażowani w projekt świętowali zwycięstwo Piotra Mroza. Jak widać na zdjęciach, nikogo dobry humor nie opuszczał. Nie rozumiem, w jakim celu ktoś uwiecznił moje wygłupy z bratem i znajomymi. Ale mimo wszystko ja bawiłam się świetnie - wyznała w...