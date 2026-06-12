12 czerwca w mediach pojawiła się informacja o ślubie Julii Suryś. Partnerem gwiazdy tanecznego formatu Polsatu jest piłkarz Marcin Stromecki. Uroczystość miała elegancki charakter i zgromadziła wielu gości ze świata show-biznesu oraz tańca, w tym m.in. Ilonę Krawczyńską i Sylwię Madeńską. Uwagę przykuła wyjątkowa suknia panny młodej. Postawiła na długą, rozkloszowaną kreację z dopasowanym gorsetem. Na głowie Suryś znalazła się wyjątkowa ozdoba z koronki, o której zrobiło się głośno w sieci. Sylwia Madeńska i Ilona Krawczyńska chętnie dzieliły się w sieci zdjęciami i relacjami z tego wyjątkowego dnia, a z ich wpisów wynika, że pogoda dopisała i sprzyjała całemu wydarzeniu. Wiadomo, gdzie odbyła się ceremonia.

To tu odbył się ślub Julii Suryś z "Tańca z gwiazdami". Wyjątkowa lokalizacja

Julia Suryś wzięła ślub. Uroczystość najpierw odbyła się najpierw w kościele, gdzie para powiedziała sobie „tak”, a następnie przeniosła się na salę weselną w "Rezydencji w Szczerym Polu" w Lublinie. To właśnie dzięki relacjom Sylwii Madeńskiej i Ilony Krawczyńskiej wiadomo, jak wyglądał cały dzień i gdzie dokładnie odbywało się przyjęcie. Celebrytki pochwaliły się obszerną relacją w mediach społecznościowych. Miejsce uroczystości zrobiło ogromne wrażenie - przed wejściem rozłożono czerwony dywan, a wokół sali znajdowały się nowoczesne, zadbane tereny z basenem i huśtawkami, co idealnie komponowało się z pogodą, która tego dnia była wyjątkowo sprzyjająca. W środku dominowała elegancja: ogromny żyrandol przyciągał wzrok od wejścia, stoły przykryte były białymi obrusami i udekorowane kwiatami, a centralnym punktem był przestronny parkiet do tańca. Całość tworzyła bardzo efektowną, dopracowaną oprawę uroczystości.

Julia Suryś o swoim ukochanym. Padły wyjątkowe słowa

Jakiś czas temu Julia Suryś i jej ukochany Marcin Stromecki wystąpili w programie "Halo tu Polsat". Para opowiedziała o swojej relacji przed kamerami. Tancerka wyjawiła także, dlaczego tak długo zwlekała z pokazaniem partnera w mediach.

Dla mnie to jest tak ważne, że my mamy taką piękną relację. Tyle w niej zaufania, jakiejś takiej wyrozumiałości. To była zawsze dla mnie taka bezpieczna przestrzeń w domu. Bałam się, że jak to pokażę, to ktoś będzie próbował mi to jakoś zabrać, odebrać opowiadała Julia Suryś w śniadaniówce.

Gwiazda show Polsatu wspomniała także o weselu. Nie chciała, aby impreza miała przesadny charakter.

To będzie typowo polskie wesele, bez żadnego spektaklu, bez wielkich udziwnień dodała Suryś w wywiadzie.

To tu odbył się ślub Julii Suryś z "Tańca z gwiazdami". Czerwony dywan i basen to początek / Fot. Instagram / sylwia_madenska

Julia Suryś z "Tańca z Gwiazdami" wzięła ślub. Mamy zdjęcia / Fot. Instagram / siostry_adihd

Julia Suryś z "Tańca z Gwiazdami" wzięła ślub. Mamy zdjęcia / Fot. Instagram / siostry_adihd

Sala weselna Julii Suryś z "Tańca z Gwiazdami", fot. Instagram @sylwia_madenska_official @siostry_adihd

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