12 czerwca w jednym z warszawskich hoteli odbyła się kolejna edycja popularnej Gali Woman Power, poświęconej kobietom odnoszącym sukcesy w różnych dziedzinach życia. Wydarzenie co roku przyciąga przedstawicielki biznesu, mediów i świata show-biznesu, stając się okazją do rozmów, wymiany doświadczeń oraz celebrowania kobiecej siły i przedsiębiorczości. Na gali nie zabrakło również znanych twarzy, które chętnie pozowały fotoreporterom. Jak zwykle przy tego typu wydarzeniach, spore zainteresowanie wzbudziły także stylizacje zaproszonych gości.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski na Gali Woman Power

Niedawno gwiazdy pojawiły się na gali #Hashtagi Roku 2026. Na najnowszym wydarzeniu również nie zabrakło największych nazwisk. Mowa m.in. o Katarzynie Cichopek i Macieju Kurzajewskim. Aktorka postawiła na wyrazistą czerwień, wybierając dopasowaną suknię o długości maxi. Kreacja z długimi rękawami i efektownym marszczeniem w talii podkreślała sylwetkę, a intensywny kolor sprawił, że trudno było przejść obok niej obojętnie. Maciej Kurzajewski zaprezentował się w eleganckim garniturze w ciemnym odcieniu. Klasyczny zestaw z białą koszulą i ciemnym krawatem uzupełnił brązowymi skórzanymi loafersami.

Gwiazdy na Gali Woman Power / Fot. AKPA / Paweł Wrzecion

Barbara Kurdej-Szatan na Gali Woman Power

Na wydarzeniu nie zabrakło także Barbary Kurdej-Szatan. Aktorka słynie ze swoich eleganckich stylizacji dobranych odpowiednio do wydarzeń. Tym razem Barbara Kurdej-Szatan postawiła na stonowaną elegancję w nowoczesnym wydaniu. Aktorka zaprezentowała się w dopasowanej sukience midi w pudroworóżowym odcieniu, która subtelnie podkreślała sylwetkę. Uwagę zwracały efektowne marszczenia oraz drapowania przy dekolcie i talii. Całość prezentowała się bardzo stylowo.

Gwiazdy na Gali Woman Power. Kurdej-Szatan w modnej sukience / Fot. AKPA / Paweł Wrzecion

Maja Hyży na Gali Woman Power

Maja Hyży również pojawiła się na gali. Wokalistka postawiła na odważną i efektowną kreację, obok której trudno było przejść obojętnie. Wokalistka zaprezentowała się w czarnej sukni z głębokim dekoltem i bardzo wysokim rozcięciem, które wyeksponowało nogi. Uwagę przyciągały również błyszczące zdobienia pokrywające materiał oraz subtelne pióra przy ramionach, dodające stylizacji scenicznego charakteru.

Gwiazdy na Gali Woman Power. Kurdej-Szatan w modnej sukience, Cichopek zaszalała z czerwienią / Fot. AKPA / Paweł Wrzecion

Mariola Bojarska-Ferenc na Gali Woman Power

Mariola Bojarska-Ferenc pojawiła się na gali w stylizacji, która udowadnia, że klasyka nigdy nie wychodzi z mody. Prezenterka postawiła na ponadczasowe połączenie czerni i bieli, wybierając białą, fakturowaną kamizelkę inspirowaną stylem francuskich domów mody oraz efektowną, długą czarną spódnicę o satynowym połysku.

Gwiazdy na gali Woman Power. Kurdej-Szatan w modnej sukience / Fot. AKPA / Paweł Wrzecion

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