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12 czerwca w jednym z warszawskich hoteli odbyła się kolejna edycja popularnej Gali Woman Power, poświęconej kobietom odnoszącym sukcesy w różnych dziedzinach życia. Wydarzenie co roku przyciąga przedstawicielki biznesu, mediów i świata show-biznesu, stając się okazją do rozmów, wymiany doświadczeń oraz celebrowania kobiecej siły i przedsiębiorczości. Na gali nie zabrakło również znanych twarzy, które chętnie pozowały fotoreporterom. Jak zwykle przy tego typu wydarzeniach, spore zainteresowanie wzbudziły także stylizacje zaproszonych gości.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski na Gali Woman Power

Niedawno gwiazdy pojawiły się na gali #Hashtagi Roku 2026. Na najnowszym wydarzeniu również nie zabrakło największych nazwisk. Mowa m.in. o Katarzynie Cichopek i Macieju Kurzajewskim. Aktorka postawiła na wyrazistą czerwień, wybierając dopasowaną suknię o długości maxi. Kreacja z długimi rękawami i efektownym marszczeniem w talii podkreślała sylwetkę, a intensywny kolor sprawił, że trudno było przejść obok niej obojętnie. Maciej Kurzajewski zaprezentował się w eleganckim garniturze w ciemnym odcieniu. Klasyczny zestaw z białą koszulą i ciemnym krawatem uzupełnił brązowymi skórzanymi loafersami.

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski na gali
Gwiazdy na Gali Woman Power / Fot. AKPA / Paweł Wrzecion

Barbara Kurdej-Szatan na Gali Woman Power

Na wydarzeniu nie zabrakło także Barbary Kurdej-Szatan. Aktorka słynie ze swoich eleganckich stylizacji dobranych odpowiednio do wydarzeń. Tym razem Barbara Kurdej-Szatan postawiła na stonowaną elegancję w nowoczesnym wydaniu. Aktorka zaprezentowała się w dopasowanej sukience midi w pudroworóżowym odcieniu, która subtelnie podkreślała sylwetkę. Uwagę zwracały efektowne marszczenia oraz drapowania przy dekolcie i talii. Całość prezentowała się bardzo stylowo.

Barbara Kurdej-Szatan na gali
Gwiazdy na Gali Woman Power. Kurdej-Szatan w modnej sukience / Fot. AKPA / Paweł Wrzecion

Maja Hyży na Gali Woman Power

Maja Hyży również pojawiła się na gali. Wokalistka postawiła na odważną i efektowną kreację, obok której trudno było przejść obojętnie. Wokalistka zaprezentowała się w czarnej sukni z głębokim dekoltem i bardzo wysokim rozcięciem, które wyeksponowało nogi. Uwagę przyciągały również błyszczące zdobienia pokrywające materiał oraz subtelne pióra przy ramionach, dodające stylizacji scenicznego charakteru.

Maja Hyży na gali
Gwiazdy na Gali Woman Power. Kurdej-Szatan w modnej sukience, Cichopek zaszalała z czerwienią / Fot. AKPA / Paweł Wrzecion

Mariola Bojarska-Ferenc na Gali Woman Power

Mariola Bojarska-Ferenc pojawiła się na gali w stylizacji, która udowadnia, że klasyka nigdy nie wychodzi z mody. Prezenterka postawiła na ponadczasowe połączenie czerni i bieli, wybierając białą, fakturowaną kamizelkę inspirowaną stylem francuskich domów mody oraz efektowną, długą czarną spódnicę o satynowym połysku.

Mariola Bojarska-Ferenc na zmianie
Gwiazdy na gali Woman Power. Kurdej-Szatan w modnej sukience / Fot. AKPA / Paweł Wrzecion

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