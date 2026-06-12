Martyna Wojciechowska zaskoczyła wyznaniem. "Znalazłam chłopaka"
Martyna Wojciechowska opublikowała nowe zdjęcie w mediach społecznościowych. Opis fotografii od razu przykuł uwagę internautów. Podróżniczka zaskoczyła wszystkich i wspomniała o "chłopaku". Co dokładnie miała na myśli? Już wszystko jasne.
Martyna Wojciechowska to popularna podróżniczka i dziennikarka. W mediach huczy od informacji na temat jej życia prywatnego. Wojciechowska wychowuje pociechę Marysię, która nie tak dawno świętowała 18. urodziny. Podróżniczka adoptowała także dwie córki - Kabulę oraz Tatu. W tabloidach nie brakuje również informacji na temat partnerów Martyny Wojciechowskiej. W 2020 roku w przestrzeni medialnej gruchnęła informacja o jej ślubie z Przemysławem Kossakowskim. Niestety ich małżeństwo nie przetrwało próby czasu i zakończyło się po zaledwie kilku miesiącach. W niedawnej publikacji Martyna Wojciechowska wspomniała o "chłopaku". Wiadomo, co miała na myśli.
Martyna Wojciechowska zaskoczyła wyznaniem o chłopaku
Podróżniczka nie zwalnia tempa i nagrywa nowe odcinku programu "Kobieta na krańcu świata". W marcu Martyna Wojciechowska podzieliła się swoim szczęściem i wyjawiła, że wyleciała do Nowej Zelandii. Tym razem dziennikarka odwiedziła Mongolię i pochwaliła się na swoim instagramowym profilu ujęciami z wyprawy. Pokazała w mediach społecznościowych m.in. zdjęcie z lokalnym mieszkańcem, które opatrzyła zaskakującym opisem.
Znalazłam chłopaka. I ma swoją jurtę na krańcu świata.A właściwie to nie jurtę tylko GER, bo tak właśnie w języku mongolskim nazywa się tradycyjny okrągły namiot mieszkalny używany przez nomadów. GER w języku mongolskim oznacza ''dom''. Około 30 procent populacji Mongolii prowadzi nomadyczny styl życia. A sam nomadyzm od wieków stanowi fundament kultury i tożsamości Mongolii.
Internauci od razu wychwycili słowa napisane przez Wojciechowską. Nikt nie ma jednak wątpliwości, że opisywany "chłopak" to bohater kolejnego odcinka programu podróżniczki.
Super chłopak
Świetne zdjęcia
Martyna Wojciechowska o swoim życiu uczuciowym
Nie tak dawno Martyna Wojciechowska udzieliła wywiadu, w którym opowiedziała o swoim życiu uczuciowym i sprawach sercowych. O jej słowach natychmiast zrobiło się głośno.
Ja jestem zawsze po prostu jak pani wiosna, bo ja mam wiosnę w sercu. (...) U mnie się dzieje zawsze coś nowego. (...) Słuchajcie, moje sprawy sercowe są we wspaniałym momencie, naprawdę, ja jestem zachwycona tym, w jakim momencie życia w ogóle jestem. A ja się czuję, wiesz, tak zadowolona z życia, że nie wyobrażam sobie ubierać się teraz na czarno i kolor, który był moją klasyką i z tego byłam znana
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