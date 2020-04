Te buty z CCC będą hitem wiosny 2020. Niemal identyczne lansuje Bottega Veneta

Szukasz nowych idealnych butów na wiosnę 2020 na cieplejsze dni? My już je znaleźliśmy w CCC - to piękne klapki na bardzo delikatnej szpilce, które powoli stają się prawdziwym hitem Instagrama. Ma je już m.in. Jessica Mercedes! Brązowe klapki na niewielkim obcasie będą pasować do wielu stylizacji. Możesz założyć je tak jak Jessica do czarnego skórzanego kombinezonu albo do kwiecistej sukienki midi.

W klapkach Gino Rossi, które możecie kupić w CCC, zakochała się m.in. Jessica Mercedes. Jej klapki kosztują 259,99 zł, ale teraz możecie kupić je taniej o 30 procent, wpisując kod rabatowy: STYLOWE. Tym samym kupicie je za 182 złote! Akcja trwa do wtorku, 7 kwietnia.

Jak wam się podobają? Co ciekawe, klapki w stylu Gino Rossi są lansowane również przez wielkie domy mody, takie jak Bottega Veneta. Po lewej stronie Bottega Veneta, 3420 złotych. Po prawej, Gino Rossi, CCC - 182 złote (po przecenie z 259 zł).

Skusicie się w tym sezonie na takie klapki? My jesteśmy w nich zakochani! Klapki są dostępne w trzech kolorach: czarnym, brązowym i nude.