Trendy wiosna 2020. Im bardziej odjechane, tym lepiej! Oto 7 par sneakersów na wiosnę

Idealne sneakersy na wiosnę? Dla osób, które stawiają na klasykę i minimalizm, idealne będą białe sneakersy, np. takie jakie ma Kasia Tusk. Jeśli jednak nie chcesz poddać się nudzie i marzysz o nawet minimalnym szaleństwie, postaw na ugly sneakers w odjechanych kolorach, które wprawią cię w dobry nastrój, kiedy tylko je założysz! Przygotowaliśmy dla was 7 propozycji najbardziej odjechanych i kosmicznych sneakersów na wiosnę 2020, jakie tylko znaleźliśmy w sklepach dostępnych w Polsce!

Jak nosić odjechane sneakersy?

Snekarsy w wielu szalonych kolorach to pozycja obowiązkowa w szafie każdego modowego freaka. Wiosną nie bój się kolorów i zaszalej! Jak nosić sneakersy? Zestaw je np. dla kontrastu z czarnym total lookiem - wtedy kolorowe sneakersy będą głównym elementem twojego looku. Chcesz zaszaleć bardziej? Sneakersy połącz z letnią sukienką w kwiaty i oversize'ową marynarką. To jeszcze nie to? Wybierz klasyczne mom jeans lub bardzo modne w tym sezonie "paperbag" jeans i miksuj je z dowolnymi t-shirtami i oczywiście sneakersami.

1. Deichmann, 139,90 zł

2. SKECHERS, 559 zł

3. DEICHMANN, 139,90 zł

4. Reserved, 159,90 zł

5. Ecco ST.1 LITE W, 549 zł

6. Odjechane białe sneakersy, Big Star

7. Sneakersy TOMMY HILFIGER, 579 zł