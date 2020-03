Trendy wiosna 2020. Agnieszka Woźniak-Starak też zrezygnowała z rurek! Jej fason jeansów to hit wiosny!

Projektanci w sezonie wiosenno-letnim przekonują nas, żebyśmy choć na chwilę zapomniały o klasycznych rurkach i spróbowały poeksperymentować z innymi fasonami spodni, np. z balloon jeans, slouchy jeans czy ze szwedami. W tym ostatnim fasonie spodni zakochała się m.in. Kinga Rusin czy Agnieszka Woźniak-Starak. Sami spójrzcie na Agnieszkę!

Te jeansy to hit wiosny 2020!

Gwiazda postawiła na jeansy szwedy z podwijanymi nogawkami w kolorze jasnego jeansu. Do całości dobrała czarną oversize'ową kurtkę-płaszcz. Stylizacja została uzupełniona dużą błękitną torbą i supermodnymi sneakersami - to model OFF-WHITE X NIKE WAFFLE RACER, kosztuje 629 złotych.

Agnieszka Woźniak-Starak postanowiła na chwilę zrezygnować z rurek i postawiła na jasne szwedy z podwijanymi nogawkami. To bardzo dobry wybór - zwłaszcza, że na wybiegach w tym sezonie przestały królować klasyczne skinny jeans. Projektanci mówią wprost: postaw na dzwony, jeansy patchworkowe lub z zakładkami, szwedy albo skinny jeans - ale koniecznie z delikatnie rozszerzanymi nogawkami!

Agnieszka Woźniak-Starak do całości dobrała oversize'ową błękitną torbę. Torby XXL są totalnym must have tej wiosny!

Agnieszka dobrała do całości białe sneakersy z zielonymi sznurówkami. To model OFF-WHITE X NIKE WAFFLE RACER. Kosztują 629 złotych.