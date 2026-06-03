Natasza Urbańska należy do grona gwiazd, które chętnie dzielą się zawodowymi sukcesami, ale życie rodzinne pokazują z wyczuciem. Tym razem gwiazda jednak zrobiła wyjątek. Z okazji Dnia Dziecka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z córką Kaliną. Kadr jest ciepły, naturalny i pełen bliskości.

Natasza Urbańska pokazała 17-letnią córkę

Na fotografii Natasza Urbańska pozuje uśmiechnięta obok 17-letniej córki. Gwiazda postawiła na prostą, kobiecą stylizację z czarnym topem na cienkich ramiączkach, która pięknie podkreśla jej ogniste włosy. Kalina ma na sobie białą, prążkowaną bluzkę bez rękawów i różowe spodnie w serduszka. Całość wygląda dziewczęco, świeżo i bardzo bezpretensjonalnie.

Internauci zachwycili się 17-letnią Kaliną

Zdjęcie nie przeszło bez echa. Pod postem szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów, którzy zachwycali się urodą Kaliny i jej podobieństwem do mamy. Internauci pisali m.in.:

Piękny uśmiech jak mamy

Cała mama

Cudne dziewczyny

Piękna jak mama - zachwycają się internauci

Kim jest Kalina, córka Nataszy Urbańskiej?

Kalina Józefowicz jest córką Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza. Para pobrała się w 2008 roku, a kilka miesięcy później została rodzicami. Według medialnych informacji Kalina przyszła na świat 13 grudnia 2008 roku.

Nastolatka dorastała w artystycznym domu. Jej mama jest aktorką, piosenkarką i tancerką, a tata reżyserem, choreografem i dyrektorem artystycznym Teatru Studio Buffo. Media wielokrotnie podkreślały, że Kalina od najmłodszych lat miała kontakt ze sceną i sztuką. Choć Natasza Urbańska nie epatuje prywatnością, zdjęcie z córką pokazało, że łączy je wyjątkowa więź. Nic dziwnego, że publikacja wywołała tak ciepłe reakcje. Fani zgodnie uznali, że mama i córka wyglądają razem przepięknie.

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