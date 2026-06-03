Natasza Urbańska pokazała 17-letnią córkę. W sieci poruszenie
Natasza Urbańska z okazji Dnia Dziecka opublikowała wyjątkowe zdjęcie z córką Kaliną. 17-latka rzadko pojawia się w mediach społecznościowych znanej mamy, dlatego najnowszy kadr od razu wywołał spore poruszenie. Fani zasypali obie panie komplementami.
Natasza Urbańska należy do grona gwiazd, które chętnie dzielą się zawodowymi sukcesami, ale życie rodzinne pokazują z wyczuciem. Tym razem gwiazda jednak zrobiła wyjątek. Z okazji Dnia Dziecka opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z córką Kaliną. Kadr jest ciepły, naturalny i pełen bliskości.
Natasza Urbańska pokazała 17-letnią córkę
Na fotografii Natasza Urbańska pozuje uśmiechnięta obok 17-letniej córki. Gwiazda postawiła na prostą, kobiecą stylizację z czarnym topem na cienkich ramiączkach, która pięknie podkreśla jej ogniste włosy. Kalina ma na sobie białą, prążkowaną bluzkę bez rękawów i różowe spodnie w serduszka. Całość wygląda dziewczęco, świeżo i bardzo bezpretensjonalnie.
Internauci zachwycili się 17-letnią Kaliną
Zdjęcie nie przeszło bez echa. Pod postem szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów, którzy zachwycali się urodą Kaliny i jej podobieństwem do mamy. Internauci pisali m.in.:
Piękny uśmiech jak mamy
Cała mama
Cudne dziewczyny
Piękna jak mama
Kim jest Kalina, córka Nataszy Urbańskiej?
Kalina Józefowicz jest córką Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza. Para pobrała się w 2008 roku, a kilka miesięcy później została rodzicami. Według medialnych informacji Kalina przyszła na świat 13 grudnia 2008 roku.
Nastolatka dorastała w artystycznym domu. Jej mama jest aktorką, piosenkarką i tancerką, a tata reżyserem, choreografem i dyrektorem artystycznym Teatru Studio Buffo. Media wielokrotnie podkreślały, że Kalina od najmłodszych lat miała kontakt ze sceną i sztuką. Choć Natasza Urbańska nie epatuje prywatnością, zdjęcie z córką pokazało, że łączy je wyjątkowa więź. Nic dziwnego, że publikacja wywołała tak ciepłe reakcje. Fani zgodnie uznali, że mama i córka wyglądają razem przepięknie.
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