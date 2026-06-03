Temat emerytur dla twórców rozgrzał środowisko artystyczne. Rządowy projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym wywołał prawdziwą burzę i dyskusję, jakiej dawno nie było. Jako pierwszy głos w tej sprawie zabrał Skolim. Podczas pikniku w Czeremsze, gdzie serwowano specjały z grilla, podzielił się swoją opinią na ten temat. Skolim wyraził zdecydowany sprzeciw wobec pomysłu dofinansowywania emerytur dla artystów z publicznych pieniędzy. Jego zdaniem fundusze państwowe powinny być m.in. przeznaczane na cele społeczne. Jego słowa nie spodobały się Dodzie. Wokalistka otwarcie stwierdziła, że jego wypowiedź była "ohydna". Sugerowała także, że Skolim nie ma pojęcia o realiach środowiska artystycznego. Do jej słów odniósł się Luxon, gitarzysta wokalisty.

Luxon zwrócił się do Dody. Nazwał ją "pseudoartystką"

Podczas transmisji na żywo prowadzonej w mediach społecznościowych Luxon odniósł się do afery związanej z emeryturami artystów. Gitarzysta nie szczędził słów krytyki na temat "pewnej artystki". Chociaż nie wymienił pseudonimu Dody, to wszyscy domyślili się, że to właśnie o nią chodzi. To właśnie Doda ostro podsumowała Skolima na InstaStories.

Wielka burza, bo odezwała się pseudoartystka. Słuchajcie, Skolim pięknie powiedział o prawach autorskich, emeryturach, innych świadczeniach i dofinansowaniach od państwa. Gość, który ma bardzo duże doświadczenie w branży. Jest nie tylko wokalistą, kompozytorem piosenek, producentem, ale również od wielu lat jest aktorem. On wie, co mówi komentował wyraźnie niezawodolony Luxon podczas live'a.

Na tym jednak nie skończył. Podczas swojej wypowiedzi gitarzysta wyraźnie podkreślał słowo "dodawać", sugerując, że nawiązuje do wokalistki. Wspomniał o działalności Skolima, który w tym roku zagra ponad 500 koncertów.

Droga pani z telewizji, jakkolwiek się pani nazywa. Weźmie się pani za robotę, zakasa rękawy, przestanie skomleć i przyklejać do innych akcji charytatywnych, tylko żeby się pokazać. Bo my na co dzień pomagamy, gramy na oddziałach onkologicznych, ale nie zapraszamy mediów na to wydarzenie, bo dzieci, które tam są, nie potrzebują błysków fleszy, obiektywów. Jeżeli pomagamy w schroniskach, nie robimy tego dla mediów słyszymy.

Gitarzysta Skolima zwrócił się do widzów. Miał jedną prośbę

Podczas transmisji na żywo Luxon sugerował, że "niespełniona artystka" rzekomo kontaktowała się ze Skolimem. Miała prosić o to, aby nie wypowiadał się na temat jej emerytury. Na koniec gitarzysta wokalisty zaapelował do widzów o to, aby chwalili się nagraniami z live'a i udostępniali je w mediach społecznościowych.

Kochani, róbcie szociki. Mam nadzieję, że to się doda na relację. Możecie zapisywać i możecie dodawać na relację to, co mówię, bo doskonale wiem, co mówię skwitował Luxon.

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