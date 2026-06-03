W mediach i na platformach społecznościowych nie milkną echa projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów zawodowych. Propozycja, by państwo współfinansowało składki emerytalne i rentowe twórców o najniższych dochodach, natychmiast wywołała potężną polaryzację opinii publicznej. Do całej sytuacji odniósł się Skolim, który publicznie obrażał artystów podczas transmisji na żywo z pikniku w Czeremsze. Jego słowa natychmiast zwróciły uwagę Dody. Wokalistka stwierdziła, że wypowiedź "króla latino" była "ohydna". Na najnowszym nagraniu Doda ponownie odniosła się do sprawy.

Doda jasno o współfinansowaniu emerytur artystów. Zamieściła nowe nagranie

2 czerwca Doda opublikowała na swoim instagramowym profilu nowe nagranie poświęcone aferze wokół emerytur artystów. Nie obeszło się bez uszczypliwości w kierunku "króla Latino". Wcześniej Doda również ostro podsumowała zachowanie Skolima.

Nie ma mojej zgody na to, żeby obrażać świat artystyczny ludzi, których również znam. (...) Tak jak powiedziałam wcześniej, wszystkie zawody dzielą się na tych z wartościami, poczciwych i na tych okropnych, wstrętnych mówiła wyraźnie zdenerwowana wokalistka.

Piosenkarka zwróciła także uwagę na negatywne emocje i polaryzację, jakie coraz mocniej dominują w przestrzeni publicznej. W swoim emocjonalnym apelu Doda bez ogródek skomentowała zachowanie społeczeństwa.

Kłócicie się, skaczecie sobie do gardeł. Robicie dokładnie to, czego chcą ci, którzy chcą skłócić nasz naród. Daliście się tak łatwo zmanipulować o jakąś rzecz, która zapewne ma odwrócić uwagę od naprawdę ważnych rzeczy, które przechodzą nam koło nosa, ale my jesteśmy zajęci wyzywaniem siebie nawzajem skwitowała na nagraniu.

Doda zasypana komentarzami. "Ludzie są zapatrzeni tylko w siebie"

Pod publikacją Dody nie zabrakło komentarzy od internautów, którzy również zaangażowali się w dyskusję na temat emerytur artystów. Niektórzy podzielali zdanie wokalistki.

Nie ma sensu tego komentować. Ludzie są zapatrzeni tylko w siebie i nie myślą o innych pisała jedna z internautek.

Doda brawo. Piękna i utalentowana, a na dodatek taka mądra dodała kolejna użytkowniczka.

W sekcji komentarzy nie zabrakło jednak słów krytyki w kierunku wokalistki. Wiele osób poparło stanowisko Skolima.

Przepraszam Doda, ale to Skolim ma rację napisała internautka.

Skolim powiedział prawdę, co poruszyło cały internet. Niech każdy płaci składki ZUS, to będzie miał emeryturę czytamy w komentarzu.

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