Anna Mucha znów otworzył się na temat jej głośnego w swoim czasie, medialnego związku z Kubą Wojewódzkim. W rozmowie z Michałem Dziedzicem w programie "Portret" na kanale "Lustra" wróciła pamięcią do swojej relacji sprzed lat, a także otwarcie przyznała, co dzisiaj sądzi o dziennikarzu. Nie zabrakło gorzkich słów.

Anna Mucha szczerze o związku z Kubą Wojewódzkim. Tak było naprawdę

Związek Anny Muchy i Kuby Wojewódzkiego od początku budził w mediach wiele kontrowersji. Często zwracano uwagę między innymi na różnicę wieku między aktorką a dziennikarzem, która wynosi 17 lat. W najnowszej rozmowie Mucha przyznała, że była inicjatorką ich romansu, a nie odwrotnie, jak przez lata twierdziła opinia publiczna. Jednocześnie podkreśliła, że rozpoczęli swoją relację jako dwoje dorosłych, pełnych entuzjazmu ludzi.

Po pierwsze, ja miałam dwadzieścia parę lat i byłam już dorosłą w rozumieniu prawa kobietą, podejmującą własne decyzje. I to nie jest tak, że on się ze mną związał, to ja go uwiodłam. Mówiąc zupełnie poważnie, myśmy razem świadomie na wielkiej radości i wielkim entuzjazmie, weszli w ten związek wspomniała Mucha.

W dalszej rozmowie Mucha otwarcie przyznała, że mimo wielu pomówień, jakoby jej związek z Wojewódzkim miał być stworzony na potrzeby medialnego rozgłosu, do dziś traktuje ich relację jako pełnoprawny związek. Nie zabrakło też słów o wielkiej miłości.

Powiem to głośno i wyraźnie. Ja myślę, że ludzie nie mają co do tego żadnych wątpliwości. To była wielka, prawdziwa, niezaprzeczalnie intensywna miłość i związek, który był dla mnie, jest dla mnie, bo mam wiele szacunku dla tego związku, bardzo ważny i bardzo istotny. Natomiast to jest zamierzchła przeszłość (...) Myśmy byli ze sobą 5 lat i to był człowiek, który był dla mnie ważny (...) Ja się wiele od niego nauczyłam.

Gwiazda zdecydowała się również na przedstawienie szczegółów ich relacji, udowadniając, że przez 5 lat byli dla siebie najważniejsi.

Mieszkaliśmy ze sobą 5 lat, więc to nie jest tak, że to była jakaś, nie wiem, pomyłka czy bzdura. Nie! Ja żyłam, mieszkałam, sypiałam z tym człowiekiem. Dzieliłam z nim łazienkę i mieliśmy dwie szczoteczki obok siebie. Dla mnie on był partnerem, od którego mogłam się uczyć, którego mogłam podziwiać i szanować, a on miał Pigmaliona.

A jak dziś wygląda relacja Anny Muchy i Kuby Wojewódzkiego?

Anna Mucha gorzko o Kubie Wojewódzkim. "Kuba jest innym człowiekiem"

Dziennikarz zapytał Muchę również o jej relację z Wojewódzkim dzisiaj, po czym szybko przyznała, że mimo lat utrzymywania choć znikomego kontaktu, dziś nie wysyłają sobie nawet okolicznościowych życzeń.

My naprawdę nie mamy ze sobą żadnej relacji, żadnego kontaktu. W zasadzie żadnego. Kiedyś jeszcze wymieniliśmy się jakimiś życzeniami, w tej chwili nawet tego nie robimy wyznała gorzko Mucha.

Kiedy padło pytanie o to, jak aktorka czuła się po ostatniej medialnej rozmowie z byłym partnerem w podcaście "WojewódzkiKędzierski", odpowiedziała gorzko, a jej oczy momentalnie zaszkliły się łzami.

Czy czułam się wykorzystana? Pewnie tak. Czułam, że moje wspomnienie Kuby nie klei się z tym, co widzę teraz. I chciałabym zachować swoje wspomnienia, i je pielęgnować, i je mieć w swojej szkatułce, i nie chcę, żeby Kuba, który dzisiaj jest taki jaki jest mi zepsuł tamtego Kubę. Tamten Kuba jest zaj*****, a ten Kuba jest innym człowiekiem podsumowała Anna Mucha.

W tej samej rozmowie Anna Mucha wyznała też prawdę o relacji z Katarzyną Cichopek. Fani mogą być zaskoczeni.

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