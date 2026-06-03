W programie „Portret” Michała Dziedzica Anna Mucha wróciła do tematu, który od lat elektryzuje fanów „M jak miłość”: jej relacji z Katarzyną Cichopek. Aktorka jasno oddzieliła sympatię i zawodową znajomość od przyjaźni, a przy okazji odniosła się do zarzutów, że Cichopek trzyma się z dala od trudnych społecznie tematów i konsekwentnie stawia na neutralność.

Anna Mucha szczerze o Katarzynie Cichopek

Katarzyna Cichopek i Anna Mucha już od wielu lat grają przyjaciółki w serialu "M jak miłość". Wydawało się, że aktorki polubiły się również poza kamerami i także w życiu prywatnym się przyjaźnią. Czy tak naprawdę jest? Anna Mucha w najnowszym wywiadzie zdradziła całą prawdę i wyznała wprost, że między nią a Cichopek jest życzliwość, ale bez prywatnej intensywności, jakiej wiele osób dopatrywało się przez lata wspólnej obecności w medialnym świecie.

Ja pierdzielę, jestem rozliczana ze znajomości z Kaśką Cichopek. Kasia Cichopek i to powiem z całą odpowiedzialnością i całą stanowczością - jest dobrym człowiekiem. Jest człowiekiem, który dba i stara się dbać o innych. Człowiekiem, który nie chce robić celowo, świadomie krzywdy innym. Jest życzliwa i serdeczna i ja również wobec niej jestem życzliwa i serdeczna. Natomiast to nie jest tak, że my się przyjaźnimy, spotykamy się na lancze, jeździmy... Mucha powiedziała w programie ''Portret''.

Jednocześnie Mucha zaznaczyła, że brak deklarowanej, bliskiej przyjaźni nie przekreśla elementarnego zaufania. W jej opowieści pojawia się prosty test lojalności: jeśli w sytuacji kryzysowej poprosiłaby Cichopek o pomoc, wierzy, że mogłaby na nią liczyć.

Nawet na swoich ślubach nie byłyśmy, więc to się nie wydarza, choć oczywiście ja dostałam zaproszenie i pewnie, gdyby były inne okoliczności, mogłabym to zaproszenie przyjąć. Natomiast może Kaśka Cichopek może nie jest tak odważna? Może nie jest tak silna? Może nie ma takiej potrzeby, żeby pewne rzeczy demonstrować? Gdybym ja do niej zadzwoniła i powiedziała, że potrzebuję pomocy, wierzę w to i ufam w to, że Kaśka by mi pomogła - nawet jeżeli byłoby to to, czego nie deklaruje na Instagramie dodała aktorka.

Mucha komentuje postawę Cichopek. Broni jej?

W rozmowie wybrzmiał także temat, który wraca jak bumerang przy wielu osobach publicznych: oczekiwanie, że celebrytka lub celebryta zabierze głos w sprawach społecznych i politycznych. Mucha odniosła się do tego wątku wprost, sugerując, że Cichopek może nie mieć potrzeby demonstrowania poglądów, może też brakować jej gotowości do wchodzenia w spory, które dzielą odbiorców.

Ważne, że w tej ocenie nie ma oskarżenia o złą wolę, tylko wskazanie możliwych powodów: mniejszej odwagi, mniejszej siły albo po prostu innego podejścia do roli w mediach.

Przypominamy, że już jakiś czas temu Anna Mucha zaskoczyła słowami o relacji z Katarzyną Cichopek.

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