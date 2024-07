Dobra passa Roberta Lewandowskiego wciąż trwa. Według brytyjskiego serwisu „Sky Sports”, przedstawiciele sportowca rozmawiają na temat jego transferu do Chelsea i Manchester United. Robert Lewandowski ma także propozycję przejścia do Realu. Takie informacje przekazał Guillem Balague, autor biografii Pepa Guardioli, byłego trenera Bayernu, oraz hiszpański dziennikarz.

Robert Lewandowski jest rozczarowany Bayernem

Ostatnio dużo mówi się o rozczarowaniu Roberta Lewandowskiego grą w niemieckim klubie. Polski napastnik odczuł brak wsparcia ze strony kolegów w walce o koronę króla strzelców Bundesligi.

- Nigdy nie widziałem, by był bardziej rozczarowany - przyznał w rozmowie z magazynem "Kicker" jeden z jego agentów Maik Barthel, cytowany przez sport.tvn24.pl.

Według medialnych doniesień, Lewandowski wolałby przejść do Chelsea, ale Jose Mourinho od dawna go podziwia i ponoć zrobi wszystko, żeby Lewy przeszedł do Manchesteru. Wiele więc wskazuje na to, że mała Klara Lewandowska zamieszka niedługo w Anglii! Co sądzicie o transferze Lewandowskiego? W którym klubie powinien grać?

