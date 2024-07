Ciężko nadążyć za nowymi związkami Kuby Wojewódzkiego. Magazyn "Party" donosi, że Kuba celowo zmienia partnerki żeby wywołać trochę szumu w mediach. Przy tym wszystkim ważne jest jednak nie komentować z kim w danej chwili się spotyka.

- To jego stary numer, pokazać się z kim się spotyka, ale nie opowiadam kto to dokładnie jest - mówi przyjaciel Kuby w "Party".

W czerwcu media rozpisywały się na temat związku Kuby z Sarą Faraj, a teraz... okazuje się, że wybrał długonogą blondynkę. Kim ona jest? Tego nie udało się jeszcze dowiedzieć nikomu. Chyba jednak najważniejsze w tym wszystkim jest to, by przed wejściem do jesiennej ramówki TVN znów było o nim głośno. A może chodzi o ocieplanie wizerunku po aferze z Ukrainkami?