Małgorzata Socha przyćmiła inne gwiazdy na TeleKamerach 2021?! To był zdecydowanie jej wieczór. Gwiazda odebrała nagrodę w kategorii "aktorka roku", pokonując m.in. Agnieszkę Sienkiewicz czy Magdalenę Cielecką, ale również produkcja z jej udziałem, czyli "BrzydUla", nie miała sobie równych w kategorii "serial roku". Zobaczcie, jak prezentowała się gwiazda!

Reklama

Małgorzata Socha na TeleKamerach 2021!

Gala TeleKamer odbyła się 10 marca 2021 roku i była transmitowana w TV Puls. Na imprezie pojawiły się największe gwiazdy polskiej telewizji. Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. Maciej Stuhr, Piotr Kraśko, Cleo czy Przemek Kossakowski. Nagrodę zgarnęła również Małgorzata Socha - gwiazda aż czterech produkcji - "BrzydUli", "Na wspólnej", "Przyjaciółek", a od niedawna również "Stulecia winnych"! Nic dziwnego, że ta prestiżowa statuetka trafiła w jej ręce!

Piotr Podlewski, Dariusz Gałązka, Mieszko Piętka/AKPA

Na gali TeleKamer 2021 Małgorzata Socha prezentowała się zjawiskowo! Ze sceny dziękowała swoim dzieciom, mężowi oraz wszystkim współpracownikom!

Piotr Podlewski, Dariusz Gałązka, Mieszko Piętka/AKPA

Różowy to zdecydowanie jej kolor! Małgorzata Socha to ikona stylu i znów to udowodniła!

Piotr Podlewski, Dariusz Gałązka, Mieszko Piętka/AKPA