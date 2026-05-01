"Taniec z gwiazdami" zbliża się ku końcowi, a to oznacza, że atmosfera zaczyna się zagęszczać! Gwiazdy wyciskają z siebie siódme poty, by dopracować choreografie w najmniejszym calu. Okazuje się jednak, że Paulina Gałązka, która jest niekwestionowaną faworytką tej edycji, może mieć poważny problem z treningami. Aktorka miała nabawić się kontuzji.

Paulina Gałązka doznała urazu przed półfinałem "Tańca z gwiazdami"

Jak ustalił Pudelek, problemy zdrowotne miały zacząć się jeszcze przed ćwierćfinałem. Od tamtego momentu Gałązka ma funkcjonować na silnych lekach przeciwbólowych, ale jednocześnie nie rezygnować z prób i kolejnych powtórek choreografii.

Paulina od ponad tygodnia zmaga się z poważną kontuzją. Ma złamane żebro. Problemy zaczęły się jeszcze przed ćwierćfinałem, gdy trenowała z Jackiem Jeschke. Za kulisami pojawiają się żartobliwe komentarze, że Jacek ma na swoim koncie wiele złamanych żeber u swoich partnerek donosi informator Pudelka.

To szczególnie trudny moment, bo półfinał oznacza podwójne obciążenie: każda para ma zaprezentować dwa układy, a presja jest większa niż kiedykolwiek. Dwie pary z najwyższą łączną liczbą punktów (jurorzy plus widzowie) mają trafić prosto do finału. Pozostałe trzy duety czeka dodatkowa runda, w której wszyscy zatańczą ten sam układ: cza-czę do "Let’s Get Loud" Jennifer Lopez. Co ważne, w tej dogrywce o awansie ma zdecydować już wyłącznie jury.

Co dalej z udziałem Pauliny Gałązki?

Wszystko wskazuje na to, że mimo problemów zdrowotnych, Paulina Gałązka zamierza walczyć do samego końca. Wciąż doszkala swoją choreografię, którą zaprezentuje na żywo już w najbliższą niedzielę. Jak donosi informator Pudelka, aktorka może liczyć na ogromne wsparcie pozostałych uczestników.

Od ćwierćfinału jest na silnych lekach przeciwbólowych. Mimo dużego bólu nie poddaje się i kontynuuje treningi. Może też liczyć na wsparcie ekipy z Atlas Tower, gdzie trenuje, w tym swojego partnera Michała, Madzi Tarnowskiej, Michała Kędzierskiego oraz Gamou. Na ten moment produkcja nie zakłada jej wycofania z programu, szczególnie że zbliża się walka o finał. Jednak jej stan zdrowia nie jest najlepszy i każdy trening wiąże się dla niej z dużą walką z bólem

Już w tę niedzielę pary stoczą ostatnią walkę na parkiecie przed wielkim finałem.

Zobacz także: Anna Rusowicz nie miała kontaktu z ojcem przez większość życia. Odrzuciła spadek

Niepokojące wieści ws. zdrowia gwiazdora "Tańca z gwiazdami". "Nie byłem w stanie funkcjonować"