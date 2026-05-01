Damian Kordas w "Pytaniu na śniadanie" wrócił do walki o zdrowie po przeszczepie nerki w 2023 roku, który był skutkiem powikłań cukrzycowych. Zdradził, że w grudniu pojawił się odrzut przeszczepu. Jak sobie z tym poradził?

Damian Kordas stoczył trudną walkę o zdrowie

Damian Kordas nie ukrywa, że ostatnie lata ustawiły mu życie pod dyktando leczenia. Zwycięzca "MasterChefa" z 2015 roku i "Tańca z gwiazdami" w 2019 roku przyznał, że po przeszczepie nerki w 2023 r. poczuł wyraźną poprawę i długo wyglądało na to, że najtrudniejsze jest już za nim.

Przez cukrzycę musiałem w 2023 r. przejść przeszczep nerki. To była konsekwencja tego, że w okresie nastoletnim przechodziłem taki bunt. Podobno to nieuniknione u każdego, kto zachoruje na cukrzycę w wieku dziecięcym opowiadał w ''Pytaniu na śniadanie''.

Przeżył szok, gdy w grudniu doszło do odrzutu.

Niestety w grudniu pojawił się odrzut tego przeszczepu. Na szczęście jest już opanowany, więc miejmy nadzieję, że teraz będzie wszystko dobrze

Jego stan zaczął nagle się pogarszać

Damian Kordas na cukrzycę choruje od lat i choć dziś potrafi z nią funkcjonować, nie zawsze było to dla niego łatwe. Jak sam opisał, doświadczył buntu, gdy nie mógł pogodzić się z chorobą, która go dotknęła.

Dlaczego ja? Dlaczego ja muszę robić zastrzyki, mierzyć poziom cukru, wyliczać jedzenie, a inni nie muszą? Nie chciałem tego robić i nie robiłem. W konsekwencji pojawiły się powikłania cukrzycowe

Gdy przestał dbać o swoje zdrowie, jego stan zaczął gwałtownie się pogarszać. Zanim doszło do przeszczepu, było z nim naprawdę źle.

Nie byłem w stanie funkcjonować. Nic nie robiłem, tylko jeździłem po szpitalach. Organizm był tak osłabiony, więc po przeszczepie naprawdę odzyskałem siły, i to było coś niesamowitego

Choroba, a także powikłania po przeszczepie, dały Kordasowi ogromną lekcję. Jak sam podkreśla, nie zamierza dłużej skupiać się wyłącznie na negatywach, tylko czerpać z życia pełnymi garściami.

Trochę dostałem nowe życie. Teraz mam zamiar wyciskać z tego życia jak najwięcej - gotować jak najwięcej, dzielić się przepisami, bo uwielbiam to robić

