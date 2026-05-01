Stylizacja Melanii Trump znów stała się tematem numer jeden światowej opinii publicznej po spotkaniu prezydenckiej pary USA z monarchą Wielkiej Brytanii, królem Karolem III i jego małżonką, królową Camillą, w Białym Domu. Biały total look pierwszej damy USA z marynarką w stylu "Peplum" w roli głównej w połączeniu z okazałym kapeluszem zachwycił modowych ekspertów, którzy wprost zwracają uwagę nie tylko na dress code związany z protokołem, ale też przesłanie, jakie niesie za sobą stylizacja Melanii Trump.

Spotkanie Karola III i Camilli w Donaldem i Melanią Trump w Białym Domu

W miniony wtorek, 28 kwietnia, w Waszyngtonie odbyło się oficjalne powitanie króla Karola III i królowej Camilli. Nie zabrakło wojskowej ceremonii z odśpiewaniem hymnów obu państw, a każdy gest zarówno członków brytyjskiej rodziny królewskiej, jak i Donalda i Melanii Trump był bacznie obserwowany zarówno przez amerykańskie, jak i światowe media.

I podczas gdy brytyjski monarcha i jego małżonka zachowywali się charakterystyczną dla siebie powściągliwością, nieoczekiwany gest Donalda Trumpa w stronę Melanii wprawił wszystkich w osłupienie. Donald Trump klepnął Melanię Trump w pośladki podczas wizyty króla Karola III, a kamery wszystko uchwyciły.

Melania Trump w olśniewającej białej stylizacji na spotkaniu z królem Karolem III i Camillą

Podczas spotkania z głową Wielkiej Brytanii i jego małżonką, zarówno pierwsza dama USA, jak i królowa Camilla postawiły na białe total looki. Pierwsza dama USA pojawiła się w jasnym zestawie Ralpha Laurena łącząc jedwabno-wełnianą marynarkę w stylu "Peplum" z klasyczną spódnicą o długości midi. Do tego dobrała szpilki Manolo Blahnika, ale to nakrycie głowy zagrało pierwsze skrzypce: słomkowy kapelusz z szerokim rondem autorstwa Erica Javitsa.

Choć obie wystąpiły w bieli, tylko jedna naprawdę miała na sobie władzę. Bo w dyplomacji ubioru biel nigdy nie jest tylko kolorem. Biel to deklaracja. To status. To gest. To komunikat wysyłany bez jednego słowa - podkreśla w rozmowie z ''Faktem'' znana sytlistka, Ewa Rubasińska-Ianiro.

Melania Trump w modnej marynarce w stylu "Peplum". Ten model latem zaleje ulice

Podczas gdy jesienią mocno wybrzmiewały oversizowe marynarki i skórzane okrycia, nadchodzące sezony należeć będą do klasycznej elegancji w myśl estetyki "old money". Do łask powrócą bluzki i marynarki z baskinką, tzw. "Peplum", nawiązujące do sylwetki New Look, którą pod koniec lat 40. XX wieku zaprezentował Christian Dior.

Niedawno na marynarkę "Peplum" zdecydowała się także Izabela Macudzińska z "Królowej przetrwania", znana z zamiłowania do estetyki "quiet luxury", którą uwielbia łączyć z ekstrawaganckimi fasonami i dodatkami.

Melania Trump w olśniewającej białej stylizacji na spotkaniu z królem Karolem III i Camillą, Fot. Aaron Chown/Press Association/East News

Gdzie kupić modne marynarki "Peplum" w stylu Melanii Trump

Jeśli spodobała wam się najnowsza stylizacja Melanii Trump, mam dla was dobrą wiadomość. Podobne marynarki w z baskinką w styli "Peplum" znalazłam dla was w ofertach znanych sieciówek. Modną marynarkę podobną do tej, na jaką zdecydowała się pierwsza dama USA kupicie w H&M za 49,99 złotych.

W tym samym sklepie znalazłam też dla was inną, równie ciekawą propozycję. W H&M za 67,99 złotych kupicie białą, taliowaną, jednorzędową narzutkę w stylu "Peplum" z okrągłym dekoltem.

Z kolei w Reserved za 239,99 złotych czeka na was piękna marynarka z baskinką i ozdobnymi przeszyciami pod biustem w kolorze "Cloud Dancer".

