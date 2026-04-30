Pilna informacja od produkcji "Farmy" ws. finału. Właśnie przekazano
Finał uwielbianego przez widzów programu "Farma" co raz bliżej. Tymczasem produkcja przekazała ważną informację w sprawie ostatniego odcinka show. Zobaczcie, jaką niespodziankę przygotowano dla widzów.
Program "Farma" niezmiennie wywołuje ogromne emocje, a wraz ze zbliżającym się finałem napięcie wśród uczestników wyraźnie rośnie. Widzowie z niecierpliwością czekają na ostatni odcinek, który zwieńczy tę pełną zwrotów akcji rywalizację. Z tej okazji przygotowano specjalną niespodziankę dla fanów.
Przed nami wielki finał "Farmy"
5. sezon programu "Farma" od początku emisji dostarcza widzom ogromnych emocji, związanych z rywalizacją, sojuszami i kolejnymi eliminacjami . Z odcinka na odcinek liczba uczestników systematycznie maleje, a stawka rośnie, bo w wielkim finale zmierzą się tylko trzy osoby walczące o tytuł Super Farmera, Złote Widły i nagrodę sięgającą nawet 200 tysięcy złotych . Obecnie w grze pozostaje już tylko wąskie grono uczestników, a każdy kolejny odcinek może całkowicie zmienić układ sił i przekreślić szanse na zwycięstwo.
Wielki finał programu został zaplanowany na 7 maja 2026 roku i - co szczególnie podkreśla produkcja - odbędzie się na żywo . To właśnie wtedy widzowie zdecydują o zwycięzcy za pomocą głosowania SMS, co dodatkowo podnosi rangę wydarzenia i sprawia, że emocje sięgają zenitu . Choć skład finałowej trójki pozostaje pilnie strzeżoną tajemnicą aż do ostatnich odcinków, jedno jest pewne - końcówka sezonu zapowiada się wyjątkowo intensywnie, a fani już teraz z niecierpliwością czekają na ostateczne rozstrzygnięcie.
Produkcja "Farmy" ma dla widzów niespodziankę
Za nami kolejny, wyjątkowo emocjonujący odcinek. Prowadzące "Farmy"nawet złamały zasady dla jednej z uczestniczek. Tymczasem w związku ze zbliżającym się finałem produkcja przygotowała dla fanów specjalną atrakcję. Widzowie będą mieli okazję nie tylko śledzić emocjonujące zakończenie sezonu w telewizji, ale także wziąć udział w finale na żywo. Do zdobycia są podwójne zaproszenia na finał na żywo.
Mamy dla Was dwa podwójne zaproszenia na FINAŁ FARMY w czwartek 7.05. Pokażcie swoją kreatywność i napiszcie nam w komentarzu, krótki wierszyk o ulubionej sytuacji V edycji Farmy. Dwie najciekawsze propozycje wygrają podwójne wejściówki
Weźmiecie udział w zabawie?
