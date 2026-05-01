Śmierć Łukasza Litewki wciąż budzi ogromne emocje, tym bardziej, że okoliczności wypadku nadal są niejasne. Niemal tydzień od tragedii odbył się jednak pogrzeb posła o charakterze państwowym, który zgromadził prawdziwe tłumy. Wśród żałobników byli m.in. Doda, Donald Tusk, a także Karol i Marta Nawroccy. Pierwsza dama zabrała ze sobą szczególną pamiątkę po pośle Litewce.

Tak Marta Nawrocka oddała hołd Łukaszowi Litewce

W środę 29 kwietnia Sosnowiec pożegnał Łukasza Litewkę podczas uroczystości o charakterze państwowym. Wśród żałobników pojawili się najważniejsi politycy: prezydent Karol Nawrocki z małżonką, premier Donald Tusk oraz marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Na początku mszy prezydent wręczył ojcu zmarłego posła Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Nie tylko to jednak zwróciło uwagę, choć w pierwszej chwili wszyscy przeoczyli element stroju Marty Nawrockiej.

Pierwsza dama, w tak smutnym dniu, postawiła na czarny strój, a także czarną torebkę. Ta jednak została ozdobiona... kolorową apaszką. Mimo iż na pierwszy rzut oka dodatek nie wydaje się niczym specjalnym, nie był przypadkowy! Historia apaszki zaczyna się kilka tygodni wcześniej - 3 lutego w Pałacu Prezydenckim, przy okazji spotkania poświęconego patoschroniskom w Polsce. To wtedy Łukasz Litewka wręczył Marcie Nawrockiej prezent: apaszkę polskiej firmy, ozdobioną symbolami polskich miast i zabytków.

Przywiązując apaszkę do torebki, pierwsza dama w wyjątkowy sposób oddała hołd zmarłemu posłowi!

Policja wciąż bada okoliczności śmierci Łukasza Litewki

Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia we wczesnych godzinach popołudniowych w wypadku w Dąbrowie Górniczej. Na ulicy Kazimierzowskiej potrącił go samochód osobowy, gdy poseł jechał rowerem. Autem kierował 57-letni mężczyzna, a okoliczności zdarzenia nadal są ustalane. Jak wiadomo, kierowca opuścił już areszt po wpłaceniu poręczenia majątkowego w wysokości 40 tysięcy złotych! Prokuratura zdążyła już złożyć zażalenie w tej sprawie.

Litewka był kojarzony nie tylko z polityką, ale też z aktywnością społeczną i charytatywną. Jego fundacja TeamLitewka pomagała m.in. chorym dzieciom, zwierzętom oraz osobom potrzebującym. W dniu pogrzebu wiele osób patrzyło na uroczystości nie tylko jak na państwowe wydarzenie, ale też jak na pożegnanie człowieka, którego działania zostawiły realny ślad.

Marta Nawrocka oddała hołd Łukaszowi Litewce, fot. Wojciech Olkusnik/East News

