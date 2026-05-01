"Taniec z Gwiazdami" od lat gości na polskich ekranach, a emocje związane z uczestnikami i biorącymi udział w programie tancerzami nierzadko przenoszą się poza ekran i emitowane co niedzielę odcinki. W podcaście Małgorzaty Ohme to właśnie Edyta Herbuś postanowiła wyznać prawdę o romansach ukrywanych za kulisami programu. Powiedziała wprost, jak jest.

Edyta Herbuś ujawnia prawdę o romansach w "Tańcu z Gwiazdami"

Edyta Herbuś znana jest polskiej publiczności jako osobowość telewizyjna, prezenterka i aktorka, choć to właśnie taniec towarzyski przez lata stanowił główną część jej zawodowego życia. Jako profesjonalna tancerka wzięła również udział w dwóch edycjach "Tańca z Gwiazdami", towarzysząc wtedy w tanecznej przygodzie aktorom Jakubowi Wesołowskiemu oraz Marcinowi Mroczkowi. Jako tancerka postanowiła opowiedzieć o romansach za kulisami show. Ostatnio po programie media obiegła myśl o kolejnej parze, która rozpoczęła swoje uczucie w programie. Natsu i Wojciech Kucina z "TzG" są parą.

Edyta Herbuś została postawiona przez Małgorzatę Ohme przed tezą: "taniec to zaproszenie do głębokiej intymności", w kontekście rodzących się w programie uczuć między tancerzami a gwiazdami. Jak patrzy na to doświadczone tancerka?

Ja wiem, dlaczego się to dzieje. Ponieważ cała uwaga przez krótki czas, w takiej intensywności, idzie na ciało, a w ciele są wszystkie informacje (...) I na ile jesteś w stanie głową (...) (oszukać przyp. red.) siebie w pewnych kwestiach, chodzić na kompromisy, których być może nie poczułabyś przez ciało, więc lepiej głową to załatwiasz i podejmujesz decyzję z tak zwanego rozsądku, to później, wchodząc (...) na takiego głębokiego nura w taniec i w swoją relację z cielesnością, z ciałem, zaczynasz odkrywać inne rzeczy tłumaczyła Herbuś.

W dalszej części rozmowy tancerka opowiedziała o tym, jak formuła "Tańca z Gwiazdami" może wpłynąć na uczestników programu.

Edyta Herbuś o zmianach w uczestnikach "Tańca z Gwiazdami"

Edyta Herbuś podzieliła się też swoimi wnioskami na temat "Tańca z Gwiazdami" i tego, dlaczego biorące w nim udział osoby coraz częściej zawiązują między sobą relacje romantyczne.

Może się okazać, że nie ten partner, że nie ta relacja, że inne potrzeby niż wydawały się dotychczas i nagle buduje się bliska relacja z innym człowiekiem i to wszystko jest oszałamiające. Ja wierzę w to, że te rzeczy dzieją się naprawdę w tych ludziach i że to nie jest o tym, że ktoś nie ma moralności, że ktoś jest złym człowiekiem i teraz nie ma problemu z tym, żeby (...) (unieszczęśliwić przyp. red.) swojego partnera, tylko to naprawdę jest taki solidny test na to, gdzie ty jesteś w autentyczności w swoim życiu dzisiaj tłumaczyła Herbuś.

Myślicie, że ktoś jeszcze po obecnej edycji "Tańca z Gwiazdami" zaskoczy wyznaniem o zakochaniu w tanecznym partnerze?

