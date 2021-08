Kim jest mąż Agnieszki Chylińskiej? O tajemniczym Marku wiemy coraz więcej

Agnieszka Chylińska będzie jedną z gwiazd zbliżającego się Sopot TOP of the TOP Festival w TVN. Gwiazdę usłyszmy w dwóch wielkich koncertach stacji. Przy okazji telewizyjnych występów Agnieszka od czas do czasu pozwala sobie na tzw. prywatę, choć na co dzień o jej życiu wiemy niewiele. Wszyscy jednak zastanawiają się od dawna, kim jest mąż gwiazdy, czym się zajmuje i jak wygląda. Ile wiadomo na ten temat?

Życie Agnieszki Chylińskiej kiedyś i dziś

Po blisko 25 latach na estradzie Agnieszka Chylińska brutalnie rozliczyła się ze swoim życiem i z karierą. Dlaczego zdecydowała się na to właśnie teraz?

„Pierwsze depresje, załamania, próby samobójcze to były pierwsze lata O.N.A.”, „Zostałam rozjechana w wieku 18 lat przez bardzo dojrzałego faceta, który potraktował mnie jak gówno”, „Jak był rock’n’roll i działy się różne rzeczy, to zawsze chciałam być najlepszą we wszystkim, byciu złą, najbardziej wyuzdaną, byciu najbardziej zachlaną”,

to tylko niektóre z szokujących słów wypowiedzianych w czasie poruszającego wywiadu, jakiego Agnieszka Chylińska (42) udzieliła Kubie Wojewódzkiemu, Edwardowi Miszczakowi i Marcinowi Prokopowi. Wokalistka zdradziła też, że modli się, by przeżyć każdy kolejny dzień. I choć wywiad był częścią zaplanowanej wcześniej akcji promującej nowy krążek Chylińskiej „Pink Punk”, to część osób zadaje sobie pytanie, czy oby wokalista, z reguły chroniąca swoją prywatność, nie posunęła się zbyt daleko w wyznaniach. A przede wszystkim – po co była jej taka publiczna spowiedź.

ZBYT WCZESNY START

W wywiadzie Agnieszka rozliczyła się z dwoma dekadami swojego życia. Stwierdziła, że wkroczyła w świat show-biznesu jako nastolatka i że stało się to zdecydowanie zbyt wcześnie. Na pytanie, jaka była tego cena, odpowiedziała:

„Potworna”.

Zwierzyła się też, że w początkach kariery nie miała wsparcia w rodzicach oraz że pracowała wtedy z ludźmi, którzy byli głównie zainteresowani, jak „trzepać z niej hajs”. Rozprawiła się również bezlitośnie ze swoimi życiowymi wyborami.

„Oddałam kiedyś całe serce komuś, kto zrobił z tego tatar. I dlatego mam dziś problem z zaufaniem, z otworzeniem się i z tym, żeby na hasło »kocham cię« zareagować dobrze. Jak się pojawia bliskość, to mnie już nie ma…”, zwierzyła się.

Opowiedziała i o tym, jak postanowiła zmienić życie.

„Wierzyłam w to, że uda mi się wejść w standardowy świat. Mówię o małżeństwie, rodzinie…”, zwierzała się Agnieszka, która jest mamą trójki dzieci (12-letniego Ryszarda, 8-letniej Estery i 5-letniej Krystyny).

Przez wiele lat wyglądało na to, że piosenkarce udało się skierować życie na właściwe tory. Nagrywała bestsellerowe płyty, napisała cztery książki dla dzieci, została jurorką telewizyjnego show. Jednak dwa lata temu, podczas promocji krążka „Forever Child”, wyznała, że ma kryzys małżeński, a jej życie nie jest tak różowe, jak mogłoby się wydawać. Teraz tylko to potwierdza, mówiąc w wywiadzie:

„demony przylazły i rozszarpały mi wszystko” i „wszystko zjeb*łam”.

GWIAZDA PILNIE STRZEŻONA

Kim jest mąż Agnieszki Chylińskiej?

O tym, jak naprawdę wygląda życie Chylińskiej, wie wyłącznie wąskie grono jej zaufanych przyjaciół! Paparazzi w rozmowie z „Fleszem” twierdzą, że gwiazda mieszka pod kilkoma adresami, nigdy nie robi zakupów z mężem, dlatego nie można jej zrobić jakiegokolwiek rodzinnego zdjęcia. Takie pojawiły się w prasie tylko raz, w 2006 roku. Wtedy fotoreporterom udało się uwiecznić gwiazdę wraz z jej partnerem Markiem i pierwszym dzieckiem. O mężu Chylińskiej wiadomo jedynie, że – jak opisuje go sama wokalistka – jest normalnym facetem, który ma stabilny charakter. Koniec kropka. Tak naprawdę nie wiadomo nawet, ile ma on lat!

– Oni nie żyją jak typowe gwiazdy. Nie ma ich na Instagramie, nie chodzą do modnych restauracji. Za to chętnie oglądają mecze polskiej ligi na stadionach – śmieje się ich znajomy.

Nawet od osób blisko współpracujących z Agnieszką nie sposób dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Chylińska jest jedną z najpilniej strzeżonych gwiazd TVN. Rzadko bierze udział w imprezach tej stacji, a jeśli już pojawi się na przykład na prezentacji programów, to po części oficjalnej szybko jest wyprowadzana przez menedżerkę tylnymi drzwiami do taksówki. Agentka gwiazdy Joanna Ziędalska, którą Chylińska tytułuje mianem „najważniejszej osoby w swoim życiu”, broni podopiecznej przed dziennikarzami jak lwica. Być może dlatego, że wie, jak dalece Agnieszka potrafi się otworzyć w czasie wywiadów. Tak jak przy okazji tego, którego udzieliła ostatnio Wojewódzkiemu, Miszczakowi i Prokopowi.

– To nie jest wymyślona z premedytacją forma promocji kolejnego krążka – twierdzi Marek Sierocki zapytany o powód, dla którego Chylińska aż tak mocno otworzyła się w tej rozmowie. – Agnieszka ma taką konstrukcję psychiczną, że nie potrafi ściemniać. A przecież w muzyce chodzi przede wszystkim o prawdę – dodaje.

