Dramat uczestnika "Rolnik szuka żony". Jak pisze se.pl, Zbigniew Pyda, występujący w " Rolnik szuka żony 3 ", tuż przed świętami stracił w wypadku syna! Jak doszło do tej tragedii? Zbigniew z Rolnik szuka żony 3 stracił syna Według portalu, do wypadku doszło 22 grudnia 2017 roku około godz. 16.30 w miejscowości Siedliszcze. 35-letni Marek, syn Zbigniewa Pydy, szedł poboczem drogi krajowej nr 12 Piaski - Chełm. Zginął potrącony przez autobus , którego kierowca zauważył go zbyt późno. Mężczyzna zginął na miejscu. A jeszcze w ten piątek przyszedł do mnie do domu i mówiłem mu, żeby nigdzie nie chodził, żeby został z rodzeństwem . Przypomniałem mu o rekolekcjach – mówi na se.pl Zbyszek Pyda. O wypadku dowiedział się od sąsiadów. Jak pisze portal, na miejscu Zbyszek musiał potwierdzić policjantom, że nieżyjący chłopak to jego syn - Marek nie miał przy sobie dokumentów. Zbigniew Pyda ma jeszcze dwoje dzieci - 26-letniego Krzysztofa i 29-letnią Beatę. Marek zostanie pochowany w grobie, w którym spoczywa jego matka, która zmarła 6 lat temu. Tak mi się to życie ułożyło, że to ojciec chowa syna, a nie syn jego, ale przyjmuję to z pokorą, bo wiem, że nie ja o tym decyduję. (...) Straszna chwila. Mam nadzieję, że jego odejście będzie przestrogą dla innych - mówi portalowi. Zbigniew Pyda z "Rolnik szuka żony 3" nie związał się w programie z żadną ze swoich kandydatek.