Sandra Kubicka na bieżąco relacjonuje fanom zdarzenia zarówno ze swojego zawodowego, jak i prywatnego życia. Choć sama wprost nie ujawniła, kogo dopuściła do swojego serca, internauci szybko zwrócili uwagę na jedno. Już wszystko jasne.

Wiadomo, kim jest nowy partner Sandry Kubickiej

Najpierw Sandra Kubicka pokazywała swoim fanom na Instagramie dość tajemnicze zdjęcia sugerujące, że w jej sercu pojawił się ktoś nowy. Nie zabrakło ujęć męskiej dłoni i kadrów z wyjazdu, które sugerowały, że gwiazda nie spędza czasu sama. Na koniec maja w wywiadzie dla "Fight mode" potwierdziła otwarcie: "Tak, jestem w związku", a 31 maja 2026 roku Sandra Kubicka upubliczniła zdjęcie z ukochanym w lustrze.

Choć twarz mężczyzny została zasłonięta przez telefon, internauci szybko zwrócili uwagę, że pod zdjęciem Sandry pojawiło się czerwone serce pozostawione w komentarzu. Wystarczyło jedno kliknięcie, by przekonać się, że mężczyzna będący autorem owego komentarza, na swoim InstaStories również udostępnił wspomniane zdjęcie z gwiazdą. Szybko jasne stało się, że Kubicka postanowiła wpuścić do swojego serca przedsiębiorcę Adama Zaorskiego. Na jego profilu również można zauważyć komentarz od Sandry, która pod jednym ze zdjęć biznesmana napisała "Boss baby".

Kim jest Adam Zaorski? To nowy partner Sandry Kubickiej

Adam Zaorski nie funkcjonuje w show-biznesie, ale w świecie nowych technologii jest kojarzony jako menedżer i przedsiębiorca. W materiałach pojawia się jako osoba związana z Trójmiastem, a jego zawodowa ścieżka prowadziła także przez Stany Zjednoczone. Studiował na Loyola Marymount University w Los Angeles.

Zaorski współtworzył platformę CornerApp i pełnił w niej rolę CEO. W przeszłości pracował również m.in. w Revolut, co dla wielu osób jest czytelnym sygnałem, że porusza się w międzynarodowym środowisku technologicznym. Obecnie jest związany z TikTokiem, a mediach społecznościowych zauważyć można, że zaangażowany jest też w rozwój handlu społecznościowego i TikTok Shop,

Ponadto Zaorski dzieli z Kubicką pasję do sportu. Trenował tenis ziemny w czasie pobytu w USA, a dziś biega i uprawia triathlon.

Sandra Kubicka z partnerem, fot. Instagram sandrakubicka