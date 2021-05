W sieci pojawiła się zapowiedź wstrząsającego reportażu w którym syn Krzysztofa Krawczyka opowie o swoim dramacie. Krzysztof Igor Krawczyk w programie "Uwaga! TVN" zdradził, że żyje w bardzo trudnych warunkach. Syn artysty opowiedział również o zaskakującej sytuacji, do której doszło na pogrzebie jego taty. Poruszające wyznanie syna Krzysztofa Krawczyka! Syn Krzysztofa Krawczyka żyje jak bezdomny? Już dziś wieczorem, w środę 12 maja, stacja TVN wyemituje szokującą rozmowę z synem Krzysztofa Krawczyka. Krzysztof Igor Krawczyk w programie "Uwaga! TVN" nie tylko pokazał, w jakich warunkach musi żyć, ale również opowiedział, jak zareagował na wiadomość o śmierci ojca. Niestety, mężczyzna potwierdził słowa Mariana Lichtmana, który jakiś czas temu powiedział głośno, że Krzysztof Igor Krawczyk "był bojkotowany" na pogrzebie swojego ojca. W miejscu, w którym odbywały się uroczystości pogrzebowe, dostrzegłem gdzieś z tyłu Krzysia, syna piosenkarza. Można powiedzieć, że był bojkotowany, więc ja go popchnąłem naprzód i powiedziałem: "Idź do samej trumny, pożegnaj swojego tatę". Tak zrobił, choć nieśmiało, a jak zobaczył to Kosmala, to prawie szału dostał. Stanąłem przy Krzyśku i również pożegnałem zmarłego, bo to był mój największy przyjaciel - w rozmowie z "Faktem" mówił po pogrzebie Marian Lichtman. Teraz, jak czytamy na stronie uwaga.tvn.pl, syn Krzysztofa Krawczyka przyznał, że nie mógł dojść do trumny na pogrzebie. Uniemożliwiano mi dojście do trumny. Jest mi smutno, delikatnie mówiąc- powiedział syn zmarłego artysty. Na Facebooku z kolei pojawiła się informacja, że dziennikarze "Uwagi! TVN" już kilka miesięcy temu przygotowali materiał o trudnej sytuacji syna Krzysztofa...