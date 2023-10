Kilka miesięcy temu Sylwia Peretti straciła najważniejszą osobę w swoim życiu - ukochanego, jedynego syna. Dopiero teraz zdecydowała się udzielić pierwszego wywiadu, w którym opowiedziała, jak wyglądało ich ostatnie spotkanie. Okazało się, że doszło do niego wieczór przed tragicznym wypadkiem. Usłyszała wtedy od niego rozrywające serce słowa.

Sylwia Peretti wspomina ostatnie spotkanie z synem

Wypadek w centrum Krakowa, do którego doszło w nocy z 14 na 15 lipca, i w którym zginęły cztery osoby, długo był głośno komentowany w mediach. Gdy okazało się, że w aucie znajdował się Patryk Peretti, syn gwiazdy "Królowych życia", polski show-biznes pogrążył się w głębokiej rozpaczy. Sylwia Peretti od razu odsunęła się od mediów i w żaden sposób nie komentowała osobistej tragedii.

Po raz pierwszy zabrała głos kilka tygodni temu, publikując na Instagramie poruszający wpis. Teraz Sylwia Peretti udzieliła pierwszego wywiadu, w którym otworzyła się na temat bolesnej straty. W rozmowie z Vivą opowiedziała również o swoim ostatnim spotkaniu z synem. Okazało się, że wieczór przed wypadkiem Patryk ją odwiedził.

Spędzili wspólne chwile przy grillu, a wtedy on zwrócił się do niej z ważnym wyznaniem. Przyznała, że wówczas było to dla niej sporym zaskoczeniem.

Dzień wcześniej siedzieliśmy u mnie razem na grillu i nagle Patryk wypalił, że bardzo mnie kocha. Zdziwił mnie tym wyznaniem i zapytałam go, skąd ten nagły przypływ czułości. ''Wiecznie marudzisz, że za mało mówię ci, że cię kocham'', zaśmiał się - wyznała dla Vivy.

Sylwia Peretti wyznała, że do dziś słyszy w głowie głos Patryka. Był jej jedynym synem i prawdziwym oczkiem w głowie. Łączyła ich silna więź, a ona zawsze mogła na niego liczyć.