Lenka i Jan Klimentowie świętują 10-lecie ślubu. Wśród gości Cichopek i Kurzajewski
Lenka i Jan Klimentowie obchodzą 10. rocznicę ślubu. Z tej okazji tancerka opublikowała na Instagramie osobisty wpis i wideo z dnia zaślubin, wracając pamięcią do momentu, gdy powiedzieli sobie „tak”. Kilka dni później urządzili wielkie świętowanie. Oto, jak bawili się na swoim 10-leciu.
Lenka i Jan Klimentowie podzielili się swoją radością. Wraz z najbliższymi oraz przyjaciółmi świętowali 10. rocznicę swojego małżeństwa na hucznej imprezie.
Jan i Lenka Klimentowali obchodzą 10. rocznicę ślubu
4 czerwca Lenka Kliment opublikowała rocznicowy post, do którego dołożyła wideo będące skrótem najważniejszych momentów z dnia ślubu. Pod wpisem pojawiły się gratulacje i życzenia na kolejne lata. Ukochana żona Jana Klimenta napisała w sieci:
10 lat temu byliśmy parą. Dziś jesteśmy rodziną, jesteś moim spokojem, bezpieczeństwem i domem. Miluji ALWAYS @janekkliment
Lena i Jan Klimentowie wspólnie wychowują syna Cristiana, który przyszedł na świat w grudniu 2022 roku.
Wiele osób pamięta Jana Klimenta z polsatowskich edycji „Tańca z gwiazdami”, w których trzykrotnie sięgał po Kryształową Kulę: w parze z Natalią Szroeder, Beatą Tadlą i Joanną Mazur. Lenka również ma na koncie występy w programie i długą listę tanecznych partnerów z show-biznesu: tańczyła m.in. u boku Jarosława Kreta, Jakuba Kucnera, Rafała Szatana, Bogdana Kalusa, Radosława Liszewskiego i Macieja Kurzajewskiego. Ten dorobek sprawia, że ich nazwisko jest rozpoznawalne nie tylko w środowisku tanecznym, ale też w świecie rozrywki.
Tak Klimentowie świętowali 10. rocznicę ślubu
6. czerwca Jan i Lenka Klimentowie zorganizowali wielkie przyjęcie, na które zaprosili nie tylko bliskich ale również swoich przyjaciół. Na imprezie rocznicowej bawili się m. in. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Warto przypomnieć, że Klimentowie także obecni byli na ich weselu, gdzie dali także pokaz tańca. U Jana i Lenki pojawiła się także Daria Syta z "Tańca z Gwiazdami", która wzięła ślub kilka dni temu i Krzysztof Hulboj.
Lenka Kliment zaprezentowała się w zjawiskowej białej, dwuczęściowej kreacji.
W ostatnich dniach 10-lecie ślubu świętowali także Marina i Wojciech Szczęśni.
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