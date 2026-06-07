Lenka i Jan Klimentowie podzielili się swoją radością. Wraz z najbliższymi oraz przyjaciółmi świętowali 10. rocznicę swojego małżeństwa na hucznej imprezie.

Jan i Lenka Klimentowali obchodzą 10. rocznicę ślubu

4 czerwca Lenka Kliment opublikowała rocznicowy post, do którego dołożyła wideo będące skrótem najważniejszych momentów z dnia ślubu. Pod wpisem pojawiły się gratulacje i życzenia na kolejne lata. Ukochana żona Jana Klimenta napisała w sieci:

10 lat temu byliśmy parą. Dziś jesteśmy rodziną, jesteś moim spokojem, bezpieczeństwem i domem. Miluji ALWAYS @janekkliment

Lena i Jan Klimentowie wspólnie wychowują syna Cristiana, który przyszedł na świat w grudniu 2022 roku.

Wiele osób pamięta Jana Klimenta z polsatowskich edycji „Tańca z gwiazdami”, w których trzykrotnie sięgał po Kryształową Kulę: w parze z Natalią Szroeder, Beatą Tadlą i Joanną Mazur. Lenka również ma na koncie występy w programie i długą listę tanecznych partnerów z show-biznesu: tańczyła m.in. u boku Jarosława Kreta, Jakuba Kucnera, Rafała Szatana, Bogdana Kalusa, Radosława Liszewskiego i Macieja Kurzajewskiego. Ten dorobek sprawia, że ich nazwisko jest rozpoznawalne nie tylko w środowisku tanecznym, ale też w świecie rozrywki.

Tak Klimentowie świętowali 10. rocznicę ślubu

6. czerwca Jan i Lenka Klimentowie zorganizowali wielkie przyjęcie, na które zaprosili nie tylko bliskich ale również swoich przyjaciół. Na imprezie rocznicowej bawili się m. in. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Warto przypomnieć, że Klimentowie także obecni byli na ich weselu, gdzie dali także pokaz tańca. U Jana i Lenki pojawiła się także Daria Syta z "Tańca z Gwiazdami", która wzięła ślub kilka dni temu i Krzysztof Hulboj.

Lenka Kliment zaprezentowała się w zjawiskowej białej, dwuczęściowej kreacji.

W ostatnich dniach 10-lecie ślubu świętowali także Marina i Wojciech Szczęśni.

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fot. Instagram @lenkakliment

fot. Instagram @lenkakliment