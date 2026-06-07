Radosław Majdan i Małgorzata Rozenek wyprawili swojemu synkowi huczne przyjęcie urodzinowe. Henio Majdan skończy sześć lat już 10. czerwca, tymczasem to właśnie w ten weekend mógł świętować z rodziną i zaproszonymi dziećmi. Oto, jak wyglądało jego przyjęcie.

Huczne urodziny Henia Majdana

Czerwiec w rodzinie Majdanów to mnóstwo okazji do świętowania. Miesiąc rozpoczynają nie tylko Dniem Dziecka ale również urodzinami Małgorzaty Rozenek-Majdan. A nieco ponad tydzień później swoje święto ma Henryk Majdan. Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan zostali rodzicami dokładnie 10 czerwca 2020 roku. W tym roku chłopiec kończy już sześć lat i z tej okazji rodzice wyprawili mu wymarzone przyjęcie.

Na 6. urodzinach małego Henia Majdana nie brakowało atrakcji. Cała impreza zorganizowana została w klimacie Super Mario, którego chłopiec jest fanem. Pojawiły się dekoracje z napisami Super Henio, przepiękny tort w takim samym motywie oraz poboczne atrakcje. Była dostępna pizza oraz mnóstwo różnorodnych słodyczy. Nie brakowało także animacji oraz mnóstwa gości.

Wzruszające kadry z urodzin chłopca trafiły do sieci. Małgorzata Rozenek-Majdan napisała:

Dziękujemy wszystkim za ten dzień, Henio jest przeszczęśliwy

Prezent dla Henia Majdana z okazji Dnia Dziecka

To ciąg dalszy prezentów dla malucha. Kilka dni temu z okazji Dnia Dziecka otrzymał imponujący prezent. 6-letni Henio Majdan dostał swój pierwszy dom. Na ogrodzie w posesji Majdanów stanął wielki drewniany domek, w którym chłopiec może spędzać czas na zabawie.

Super ten domek… Aż bym się sama pobawiła w nim

Wspaniale dzieciństwo Henio ma

Jakie urocze - pisali internauci.

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fot. Instagram @m_rozenek

fot. Instagram @m_rozenek

fot. Instagram @m_rozenek