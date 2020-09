Sylwester Wilk zrezygnował z "Tańca z gwiazdami", ale pojawi się bez protezy na torze „Ninja Warrior Polska”!

Sylwester Wilk w piątek, 11 września, zrezygnował z dalszego udziału w "Tańcu z gwiazdami" ze względów zdrowotnych. Okazało się, że nie będzie mógł nosić protezy przez najbliższy miesiąc. Jednak mężczyzna po raz kolejny udowadnia, że jest prawdziwym fighterem i już 15 września razem z najodważniejszymi wojownikami w Polsce pojawi się w "Ninja Warrior Polska". Niepełnosprawny sportowiec po raz kolejny pokaże, jak przełamuje bariery! Da sobie radę bez protezy?

Sylwester Wilk bez protezy pojawi się na torze w „Ninja Warrior Polska”!

Sylwester Wilk już nie raz mówił o swojej bolesnej przeszłości. Jakiś czas temu wyznał, że został adoptowany, w młodości przez jakiś czas był bezdomny. W 2019 roku trafił do szpitala po wypadku motocyklowym. Wtedy cudem udało mu się uniknąć śmierci, ale stracił nogę. Miał jedną prośbę do lekarzy, aby amputowali mu nogę w taki sposób, by mógł dalej biegać. Dziś mężczyzna udowadnia, że dla niego nie ma granic i pokazuje innym osobom niepełnosprawnym, że warto walczyć o swoje marzenia:

Niecałe 2 miesiące po wypadku, w którym straciłem nogę, zacząłem prowadzić treningi polegające na pokonywaniu przeszkód. W trenowaniu nie przeszkadzały mi nawet śruby, które chwilowo miałem w łokciu. I tak zostało do dziś. Za każdym razem, kiedy prowadzę treningi, obiecuję sobie, że tylko pokażę moim uczniom, jak przez nie przejść. Kończy się jednak na tym, że biorę aktywny udział w treningu razem z nimi. Kiedy dziecko widzi plac zabaw, chce się na nim bawić. Jak widzę przeszkody, muszę przez nie przejść - wyznał szczerze Sylwester Wilk. Teraz znów pojawi się w programie "Ninja Warrior Polska", w który uczestniczył rok temu. Bardziej niż pokonanie toru interesuje go sam udział w show: Wiem, że dla osób niepełnosprawnych moje życie może być przykładem. Pozwala inaczej spojrzeć na siebie i swoje problemy. Jeśli tym, co robię, mogę komuś dodać pozytywnej energii – to będę nadal działał w taki sposób. 3. odcinek „Ninja Warrior Polska” z udziałem Sylwestra Wilka już jutro, we wtorek o godz 20.05 w telewizji Polsat. Będziecie oglądać?

fot. Krystian Szczesny

Sylwester Wilk udowadnia, że można pokonywać swoje słabości i walczyć oo marzenia.