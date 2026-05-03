Janja Lesar i Katarzyna Zillmann to telewizyjny duet, który przykuł uwagę telewidzów już podczas "Tańca z Gwiazdami", gdzie sportsmanka trenowała pod czujnym okiem zawodowej tancerki od lat związanej z tanecznym show Polsatu. Tym razem fani pary znów będą mogli podziwiać obie panie razem na ekranie, choć już w innych rolach, innym formacie i w zupełnie innej już teraz relacji.

Janja Lesar i Katarzyna Zillmann odwiedziły studio "Dzień dobry TVN" 3 maja, a pretekstem do rozmowy z prowadzącymi było między innymi potwierdzenie ich udziału w podróżniczym programie TVN "Azja Express" jako drugiej pewnej pary. Wcześniej produkcja "Azja Express" potwierdziła tylko jedną parę oraz udział w formacie Małgorzaty Sochy, choć bez potwierdzonego jeszcze partnera lub partnerki jej przygody. Z jakim nastawieniem Kasia i Janja mają zamiar rozpocząć kolejną telewizyjna przygodę?

Choć prowadząca program Paulina Krupińska podpytywała dziewczyny o udział w programie w kontekście sprawdzenia trwałości ich relacji, uśmiechy ani na chwilę nie zniknęły im z twarzy. Trzymając się za ręce przyznały, że cieszą się na wspólnie spędzony czas bez zbędnych rozpraszaczy.

My naprawdę się cieszymy, że spędzimy trochę czasu razem. Nikt nas nie będzie ciągał na różne strony w tym kraju. I nie będziemy mieli w zasadzie żadnych innych obowiązków powiedziała Zillmann.

W trakcie rozmowy wyszło na jaw, że Lesar z Zillmann od dłuższego czasu nie miały okazji spędzić ze sobą dłuższego czasu sam na sam.

My w ogóle się mijamy. Ona cały czas pracuje, a ja jak trenuję, to też pracuję. (...) Wiecie, pierwszy raz byłyśmy niedawno w parku. Dłużej niż pół godziny z psem - i było super opowiedziała prowadzącym Zillmann.

Janja i Katarzyna poinformowały też o swoim udziale w programie swoich fanów na Instagramie, co zostało świetnie przyjęte przez internautów.

Hahahah, ale się będzie działo!!! Nie mogę się doczekać.

Znów jesień będzie lepsza i piękniejsza dzięki Wam! Nie mogę się doczekać! czytamy w komentarzach.

Janja Lesar wyznała to o związku z Katarzyną Zillmann: "szybko przeszłyśmy do bardzo dojrzałego związku"

Janja Lesar i Katrzyna Zillmann skradają show wspólnie na ściankach, już oficjalnie tworząc nie tylko medialną, ale przede wszystkim prywatną parę. W "Dzień dobry TVN" Janja wróciła wspomnieniami do początków ich relacji i wyznała, że to właśnie wspólne trenowanie tańca w "Tańcu z Gwiazdami" przyspieszyło stworzenie między nimi mocnej więzi.

My szybko przeszłyśmy do takiego bardzo dojrzałego związku - mówiła. 'Taniec z Gwiazdami' przetyrał nas we wszystkie strony. Naprawdę możesz siebie poznać. Tak jak normalne związki mają jakieś początki typu: 'Noszę maskę, jestem taka i taka'. A tutaj taniec totalnie cię obnaża, jesteś totalnie sobą. I szybko zaczynasz się poznawać. I mamy taki partnerski, fajny, wspierający związek wyznała Lesar.

